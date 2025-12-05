La nueva infraestructura se ubicará en el puerto de Nador West Med, que se inaugurará en 2026. El megaproyecto competirá con Tánger Med y se convertirá en la mayor instalación de almacenamiento de energía del país.

Marruecos se prepara para la apertura del puerto de Nador West Med el próximo año, una monumental inversión que busca rivalizar con la posición global que actualmente ostenta el puerto de Tánger Med. Este proyecto, ubicado a escasa distancia de la ciudad de Nador y muy cerca de Melilla, cuenta con una inversión gubernamental que se espera sea igualada por el sector privado.

Un hub energético y logístico de primera línea

El puerto de Nador West Med está llamado a ser un eje central de la logística y la energía marroquí:

Capacidad de Contenedores: Tendrá una capacidad de manipulación de 5,5 millones de contenedores .

Tendrá una capacidad de manipulación de . Almacenamiento de Energía: Será la mayor instalación de almacenamiento de energía del país, con capacidad para albergar casi 25 millones de toneladas de hidrocarburos .

Será la mayor instalación de almacenamiento de energía del país, con capacidad para albergar casi . Terminal de GNL: La instalación albergará la primera terminal receptora de gas natural licuado (GNL) de Marruecos. Su entrada en funcionamiento está prevista para 2027 y contará con una capacidad de 175.000 metros cúbicos.

Inversión y estrategia de conectividad

Desde su concepción en 2012, se han realizado importantes inversiones para dotar al puerto de una plataforma logística completa. Esto incluye la conexión del complejo con autopistas y ferrocarriles, además de garantizar el suministro de energía limpia.

Una de las terminales ya ha sido adjudicada a Marsa Maroc en colaboración con el gigante mundial de contenedores MSC, mediante un contrato de 25 años y una inversión inicial de 280 millones de euros.

El eje marroquí: Mediterráneo y Atlántico

Mientras Nador West Med prepara su debut en el Mediterráneo, Marruecos avanza simultáneamente en otro proyecto estratégico en la costa atlántica:

Puerto Atlántico de Dakhla: Este proyecto ha alcanzado un 50% de avance y se espera que esté listo en 2028. Sus instalaciones se centrarán en la pesca, el comercio, el almacenamiento de combustible y el futuro desarrollo del hidrógeno verde.

Estos dos grandes proyectos portuarios subrayan la ambición de Marruecos por consolidarse como un hub logístico y energético clave entre Europa, África y el Mediterráneo.