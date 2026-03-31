La artista catalana inicia su ‘Lux Tour’ en el Movistar Arena con una puesta en escena que simula un sacramento religioso entre la ‘influencer’ Estíbaliz Quesada y la propia cantante para introducir uno de sus nuevos temas.

El arranque del ‘Lux Tour’ de Rosalía en Madrid ha dejado una de las imágenes más comentadas de la jornada en el Movistar Arena. Durante el primer concierto de la artista en la capital, el público fue testigo de una colaboración inesperada sobre el escenario: la participación de la ‘influencer’ y creadora de contenido Estíbaliz Quesada Ruiz, conocida popularmente como ‘Soy una pringada’. La intervención se produjo en un contexto escénico de estética eclesiástica, integrándose como parte fundamental de la narrativa del espectáculo.

Una confesión ante el público madrileño

La escena, proyectada a través de las grandes pantallas del recinto madrileño, situaba a ambas protagonistas en el interior de un confesionario. En una recreación que simulaba el diálogo entre un sacerdote y un feligrés, la ‘influencer’ compartió con la artista catalana una serie de vivencias personales relacionadas con una antigua pareja sentimental.

«Vengo a confesar una tragedia», comenzaba relatando Quesada ante la escucha de Rosalía. Durante la conversación, la invitada detalló episodios de su pasado, describiendo el inicio de una relación marcada por anécdotas extravagantes y situaciones de presión psicológica. «Conocí a un hombre hace un tiempo y me entró de la siguiente manera: se levantó la camiseta y me dijo chúpame los pezones que no siento nada. Y aún así, seguí», explicó la creadora de contenido. Ante el relato, la cantante respondió subrayando la intensidad del testimonio: «Empieza fuertísimo esto».

El preludio de ‘La Perla’

El diálogo prosiguió con detalles sobre las exigencias de la expareja de la ‘influencer’ en relación con la maternidad y las pruebas de fertilidad. «Me insiste para hacerme una prueba de fertilidad a un nivel de acoso psicológico. Y aún así, sigo. Y luego nos seguimos conociendo, me dice que soy la mujer de su vida, que sin mí no podía vivir», continuó relatando Estíbaliz Quesada.

La intervención concluyó con una reflexión de Rosalía —«Siempre dicen eso»—, frase que sirvió de enlace directo para que comenzaran a sonar los primeros acordes de ‘La Perla’. Esta composición, una de las piezas más célebres de su nuevo trabajo discográfico, encontró así un preámbulo narrativo centrado en las relaciones personales y la confesión íntima, consolidando la apuesta de la artista por fusionar la música con elementos visuales y performativos de alto impacto en su nueva gira.