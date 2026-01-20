El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó este martes que Groenlandia sea «parte original» de Dinamarca, y calificó su incorporación a ese país como un vestigio de la época colonial.

«En principio, Groenlandia no es parte original de Dinamarca, ni de Noruega. Es una conquista colonial», afirmó Lavrov durante su tradicional rueda de prensa de inicio de año. Recordó que la isla ártica fue colonia noruega desde el siglo XIII y danesa desde el XIX, y que «solo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo por el que Groenlandia pasó a formar parte de Dinamarca no como colonia».

El jefe de la diplomacia rusa añadió que «otra cosa es que los habitantes se hayan acostumbrado o se sientan cómodos» dentro del reino danés.

Rusia y China descartan planes de control sobre Groenlandia

Lavrov también negó categóricamente que Rusia o China tengan planes de «apoderarse» de Groenlandia, como ha sugerido el expresidente estadounidense Donald Trump. «No tenemos nada que ver con esos planes. No dudo que en Washington conocen perfectamente nuestra posición», sostuvo.

Asimismo, descartó la posibilidad de firmar acuerdos de asistencia mutua con Groenlandia o Islandia, a diferencia de lo hecho con Corea del Norte, y comparó la situación de la isla con la anexión de Crimea en 2014, destacando su importancia estratégica para Estados Unidos. «Crimea no es menos importante para la seguridad de Rusia que Groenlandia lo es para EE.UU.», dijo.

Tensiones con Estados Unidos

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y los países europeos sobre la soberanía y el control de Groenlandia. El expresidente Trump había afirmado que la isla debía estar bajo control estadounidense, amenazando incluso con imponer aranceles de hasta el 25 % a productos de varios miembros de la OTAN si no cedían ante sus presiones.