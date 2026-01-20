El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona tras pasar una buena noche y presentar una evolución favorable, según informó el centro hospitalario.

Illa, ingresado desde el pasado sábado, sufre osteomielitis púbica, una infección de naturaleza inflamatoria que afecta el área pélvica. El hospital ha destacado que el presidente se encuentra estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor, por lo que este martes fue trasladado a una habitación de planta para continuar su tratamiento.

Dolors Rodríguez, responsable de enfermedades infecciosas del Vall d’Hebron, aclaró que Illa no ha recibido un trato médico especial. «Su atención ha sido idéntica a la de cualquier otro paciente con la misma patología», explicó en declaraciones a RAC1. Rodríguez detalló que los servicios de urgencia funcionan con protocolos de priorización según los síntomas, y que Illa siguió el mismo algoritmo de diagnóstico destinado a descartar patologías graves.

Estas declaraciones se producen después de que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, cuestionara en la red social X si el presidente había recibido un trato diferenciado, sugiriendo que podría haber evitado esperar en urgencias. El hospital descartó esta posibilidad y precisó que la ubicación del paciente depende de la disponibilidad de camas en cada momento.

Illa ingresó tras presentar dolor lumbar intenso y pérdida de fuerza en las piernas. Con su traslado a planta, los médicos esperan que continúe recuperándose de manera favorable bajo la pauta de tratamiento establecida.