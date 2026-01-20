El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha registrado este lunes 2.990 bolsas de sangre donadas en toda la comunidad, casi el triple de las 800-900 que se recogen habitualmente en una jornada.

Fuentes del SAS han señalado que las reservas de sangre están garantizadas y que se continuará recibiendo donaciones de manera escalonada, tras los llamamientos realizados el pasado domingo para atender a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Los centros de transfusión andaluces operan en red con dos núcleos principales: Granada y Sevilla. Granada se encarga de analizar, procesar y distribuir la sangre y hemoderivados de Almería, Granada, Jaén y Málaga, mientras que Sevilla cubre Cádiz, Córdoba, Huelva y la propia Sevilla.

Desde el día del accidente, ambos centros han enviado sangre para atender a los heridos, asegurando la disponibilidad de los tratamientos necesarios y mostrando la rápida solidaridad de los ciudadanos andaluces.