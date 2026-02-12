El lateral sevillano Manu Sánchez, uno de los grandes fichajes del pasado verano, está cada vez más cerca de volver a los terrenos de juego tras una lesión que le ha mantenido fuera de la Liga. Ignacio Schor, el último refuerzo del Ceuta, ya se entrena con sus nuevos compañeros.

El Ceuta confía en que el regreso de Manu Sánchez refuerce la banda derecha en esta segunda mitad de la temporada. La lesión le ha impedido debutar en Liga, obligando al técnico José Juan Romero a buscar alternativas con jugadores como Anuar o soluciones puntuales en ese carril.

El defensa, de 29 años, llegó al club caballa procedente del Levante, tras un destacado paso por el Castellón, donde se consolidó como uno de los mejores laterales de la Primera RFEF. Solo ha disputado un encuentro oficial con el Ceuta esta temporada: la victoria ante el Unión Atlético en la Copa del Rey el 29 de octubre. Tras más de tres meses de baja, ahora ya se entrena con normalidad y su estreno liguero parece inminente.

El Ceuta también ha reforzado su plantilla en este mercado invernal con la incorporación de Campaña, Domènech, Marino Illescas e Ignacio Schor, quienes se suman a un equipo que busca mayor solidez defensiva.

Por su parte, Ignacio Schor, exjugador argentino, se mostró ilusionado: “Estoy contento. Me encontré con un gran grupo que viene haciendo las cosas bien. Ojalá pueda aportar mi granito de arena. Aquí se juega diferente, con un mejor trato de la pelota. Soy un jugador rápido, que le gusta ganar la espalda del rival y espero sumar energía y alegría al Ceuta”.