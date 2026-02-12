El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido que emprenderá acciones judiciales si algún miembro del Ejecutivo español intenta vincularlo con las actividades del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, conocido depredador sexual y pederasta que falleció en prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

A través de un editorial difundido por su fundación, FAES, Aznar responde a la reciente mención de su nombre por parte del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en relación con dos apuntes de los archivos de Epstein, fechados en 2003 y 2004, cuando Aznar aún ejercía como presidente del Gobierno.

Según la fundación, la mención del Ejecutivo pretende “lanzar insinuaciones calumniosas” sobre el expresidente. El comunicado critica la comparación utilizada por Albares durante una respuesta parlamentaria: “Lo de contestar a preguntas de la oposición con un ‘también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a atraer acusaciones’ es elevar el pellizco de monja a categoría política”.

FAES subraya que la aparición de Aznar en dos apuntes postales no constituye evidencia de que “encubriera o encargara actividades ilícitas y/o inmorales” y advierte que, si alguien aforado sostiene esa idea, se abriría la oportunidad de esclarecer procedimientos legales relacionados con suplicatorios en España.

Con este comunicado, Aznar deja claro que no tolerará insinuaciones que puedan dañar su reputación y que recurrirá a la vía judicial para defenderse de cualquier acusación vinculada a Epstein.