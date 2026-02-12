

La FIFA ha incluido al Athletic Club en su “Lista de Prohibiciones de Registro”, un registro oficial en el que figuran clubes que tienen temporalmente prohibido inscribir nuevos jugadores por distintos incumplimientos o disputas relacionadas con reglas administrativas o económicas. Según esta inclusión, el club rojiblanco no podría registrar fichajes durante las próximas tres ventanas de mercado (verano 2026, invierno 2027 y verano 2027), lo que de facto impediría incorporar jugadores hasta enero de 2028.



Hasta ahora no hay una sanción firme ni una notificación oficial detallada de la FIFA sobre el motivo concreto. Los responsables del Athletic han señalado que no se trata de un castigo disciplinario como tal, sino de una discrepancia sobre unos derechos relacionados con un futbolista, y consideran que se solucionará en las próximas horas sin consecuencias reales. En otros casos parecidos, la inclusión en esa lista fue por cuestiones de pagos de mecanismos de solidaridad o errores administrativos, y al resolverse esos pagos la sanción fue levantada.



Si la prohibición no se resuelve, en teoría:

El Athletic no podría inscribir futbolistas nuevos en la plantilla durante tres períodos de registro consecutivos.

Eso significa no poder fichar ni registrar jugadores formalmente hasta, al menos, enero de 2028.

¿Es definitivo?

No. Informaciones diversas apuntan a que este tipo de medidas en la “FIFA Registration Ban List” muchas veces responden a errores administrativos que se resuelven rápidamente. El club insiste en que se trata de un trámite que ya está siendo corregido, por lo que lo más probable es que el Athletic salga de esa lista en breve sin que la sanción llegue a aplicarse completamente.

Contexto más amplio

La lista en la que aparece el Athletic se actualiza prácticamente cada día e incluye equipos de todo el mundo por diversos motivos, desde pequeñas disputas económicas hasta incumplimientos reglamentarios. Además del Athletic, otras entidades como Algeciras, Vélez o incluso clubes de Libia, Venezuela y Argentina (como Banfield) figuran en este registro.