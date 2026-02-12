El Partido Popular ha anunciado este jueves que llevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los tribunales si no acude al Senado en respuesta a una citación del PP, tras faltar a la Cámara el pasado 29 de enero, cuando debía dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha señalado que en el próximo pleno se aprobará un requerimiento para que Sánchez comparezca en el plazo de un mes. “Si no lo hace, iremos al Tribunal Constitucional mediante la fórmula de conflicto de atribuciones”, ha indicado García en un comunicado dirigido a los medios.

Salvo por una excepción en la comisión del caso Koldo, Sánchez no ha asistido a ninguna sesión de control del Senado ni a otras sesiones parlamentarias durante más de año y medio, período en el que el PP mantiene mayoría absoluta en la Cámara alta.

El PP reformó recientemente el reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a acudir al menos una vez al mes. Sin embargo, desde la entrada en vigor de esta reforma en septiembre, Sánchez tampoco ha cumplido con esta obligación.