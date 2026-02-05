VOX Ceuta ha denunciado la “grave situación” que, según la formación, se vive en el Hospital Universitario de la ciudad tras las últimas lluvias, que han provocado la aparición de charcos, filtraciones y humedades en distintas zonas del centro sanitario. El partido considera que estas incidencias evidencian “un problema de mantenimiento que se repite” y que afecta tanto a la seguridad como al bienestar de pacientes y profesionales.

Desde la formación señalan que estas deficiencias “no son un simple inconveniente técnico”, sino que suponen, a su juicio, “un riesgo directo para la salud de los pacientes”, especialmente para personas mayores o con patologías respiratorias, que podrían ver agravadas sus condiciones al permanecer en espacios húmedos y mal acondicionados.

VOX critica que “en pleno siglo XXI” el hospital ceutí presente goteras y acumulaciones de agua cada vez que llueve y subraya que se trata de una cuestión relacionada con la salud pública. Además, la formación asegura que a esta problemática se suman “deficiencias en materia de accesibilidad” y el deterioro del entorno y los accesos al centro hospitalario.

Según el partido, han tenido conocimiento de caídas y perjuicios sufridos por pacientes que acudían a consultas debido al mal estado de conservación de las zonas exteriores, el pavimento deteriorado y la falta de mantenimiento en los itinerarios de entrada y salida. En este sentido, VOX defiende que “un hospital no empieza en la puerta, sino que debe empezar en sus accesos” y reclama actuaciones urgentes para mejorar la seguridad en el entorno del centro.

Aunque la gestión del Hospital Universitario depende del Estado a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), VOX Ceuta sostiene que la Ciudad Autónoma “no puede permanecer pasiva” cuando, a su entender, “se pone en riesgo la salud pública y la integridad de los pacientes”. Por ello, exige al Gobierno central “soluciones inmediatas y contundentes” para eliminar filtraciones y humedades y garantizar la salubridad del hospital.

Asimismo, la formación reclama intervenciones urgentes para asegurar accesos seguros y accesibles, así como un mantenimiento adecuado y periódico del entorno exterior para evitar daños a quienes acuden al centro sanitario. “Ceuta no puede seguir soportando una sanidad de segunda”, concluye VOX, que reclama un hospital “seguro, digno y en condiciones” para la ciudadanía ceutí.