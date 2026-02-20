El sindicato califica de «indigna» la permanencia de las condecoraciones al mérito policial para José Ángel González y su colaborador, el comisario San Juan. La querella de la víctima describe una violación en una vivienda oficial tras «negativas inequívocas y persistentes».

MADRID – El escándalo que sacude la cúpula de la Policía Nacional ha sumado hoy una nueva ofensiva desde el ámbito sindical. Jupol ha solicitado formalmente este viernes, ante el Consejo de la Policía, la apertura de un expediente administrativo para retirar de forma inmediata las condecoraciones al ya ex Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, y a su hombre de confianza, el comisario Óscar San Juan. Ambos fueron relevados de sus puestos tras la denuncia de una subordinada por presunta agresión sexual y coacciones.

Condecoraciones bajo sospecha

El sindicato mayoritario considera que los hechos denunciados son de «extrema gravedad» y que la permanencia de estas distinciones supone una «afrenta a los valores de la institución». En concreto, la petición de retirada se centra en:

Dos cruces al mérito policial con distintivo rojo concedidas al ex-DAO.

concedidas al ex-DAO. Una medalla de plata al mérito policial otorgada al comisario San Juan.

«La presunta comisión de actos tan execrables es radicalmente incompatible con los méritos que representan estas medallas», sostiene el escrito de Jupol, subrayando que mantenerlas menoscaba el prestigio de los miles de agentes que sirven en el cuerpo con dignidad.

El relato de la agresión: violencia e intimidación

La denuncia que ha provocado este terremoto institucional se remonta a principios de enero, cuando una inspectora se querelló contra González por unos hechos ocurridos en abril de 2025. Según el relato de la víctima, el entonces número dos de la Policía la presionó para acudir a una vivienda oficial del Ministerio del Interior mientras ella estaba de servicio.

La querella describe una situación de «superioridad física y autoridad ambiental» en la que, pese a las «negativas inequívocas, claras y persistentes» de la agente, se produjo una agresión sexual con violencia física. El juez que ha admitido a trámite el caso ya ha señalado que los hechos presentan características que hacen presumir la existencia de delitos de agresiones sexuales.

Coacciones y acoso tras la denuncia

Además del ex-DAO, el comisario Óscar San Juan está siendo investigado por presuntamente coaccionar a la víctima tras la agresión. El entorno de la inspectora relata meses de «acoso telefónico» y mensajes «intimidatorios» destinados a silenciar lo ocurrido, una situación que llevó a la agente a solicitar la baja por salud mental ante la subdirección de Recursos Humanos el pasado julio.

Para Jupol, que estos altos mandos continúen bajo sospecha de actos tan reprobables proyecta una imagen devastadora de la Policía Nacional ante la ciudadanía, por lo que instan a la Dirección General a actuar con contundencia y rapidez en la revisión de sus expedientes de mérito.