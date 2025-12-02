El equipo de Silverstone ha confirmado que el AMR26, el primer monoplaza diseñado íntegramente bajo la supervisión de Adrian Newey desde su llegada a la fábrica, se presentará oficialmente el 9 de febrero de 2026, poco después de los primeros test de pretemporada en Montmeló.

Aunque ya se conocen algunos detalles sobre la nueva generación de monoplazas —como su tamaño más compacto, líneas más simples, aerodinámica activa y neumáticos de 18 pulgadas— todavía quedan muchas incógnitas sobre el reglamento que promete revolucionar la Fórmula 1 el próximo año.

Los test de Barcelona, programados del 26 al 30 de enero, serán a puerta cerrada, y Aston Martin ha decidido esperar a que concluyan para mostrar su nuevo coche, según han confirmado en sus redes sociales. Con esta estrategia, el equipo busca generar expectación y presentar el AMR26 como el coche que marcará el inicio de una nueva era bajo la influencia de Newey.