MADRID — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado con rapidez al resultado de los comicios en Estados Unidos —donde el Partido Demócrata ha recuperado el control del Congreso y del Senado en un revés para la administración de Donald Trump— utilizándolo como un paralelismo político nacional.

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En un mensaje público, el jefe del Ejecutivo ha interpretado el triunfo demócrata como un rechazo global a «las políticas que empobrecen, al odio, al machismo y al negacionismo», vinculánd directamente este escenario con la situación política española en un momento marcado por la presión demoscópica sobre su mandato.

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El paralelismo con la política nacional y el aviso a PP y Vox

Aprovechando el resultado norteamericano, Sánchez ha vaticinado que este supuesto retroceso de las opciones conservadoras se repetirá próximamente en España.

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En su valoración, el líder socialista ha lanzado una advertencia directa contra los principales partidos de la oposición, señalando que «la ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona». De este modo, el presidente busca contrarrestar el desgaste acumulado en las encuestas de intención de voto y polarizar el debate público bajo el prisma de un frente progresista internacional frente a la derecha y la extrema derecha.