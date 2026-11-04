El IBEX 35 cerró este miércoles 4 de noviembre de 2026 en 19.370,90 puntos, con una subida del 3 % en la bolsa española, según Yahoo Finance. El índice ganó 563,70 puntos respecto al cierre de la sesión anterior.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la jornada en 18.921,20 puntos, por encima de los 18.807,20 puntos en los que había terminado el martes. Durante la sesión alcanzó un máximo de 19.482,20 puntos y marcó un mínimo de 18.913,30.

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El cierre quedó 111,30 puntos por debajo del máximo intradía y 457,60 puntos por encima del mínimo. Frente a la apertura, el avance fue de 449,70 puntos.

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Cierre: 19.370,90 puntos.

19.370,90 puntos. Variación: 563,70 puntos, un 3 %.

563,70 puntos, un 3 %. Apertura: 18.921,20 puntos.

18.921,20 puntos. Máximo: 19.482,20 puntos.

19.482,20 puntos. Mínimo: 18.913,30 puntos.

Evolución de la semana

El IBEX 35 comenzó la semana el lunes 2 de noviembre con un cierre de 18.957,80 puntos. El martes bajó hasta los 18.807,20 puntos y el miércoles remontó hasta los 19.370,90.

Con ese avance, el cierre del miércoles superó en 413,10 puntos el registrado al comienzo de la semana. También fue el más alto de las cinco sesiones recogidas por Yahoo Finance entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre.

Últimas cinco sesiones

29 de octubre: cierre en 18.857,60 puntos, tras abrir en 18.689,10. El máximo fue de 18.894,60 y el mínimo, de 18.643,70.

cierre en 18.857,60 puntos, tras abrir en 18.689,10. El máximo fue de 18.894,60 y el mínimo, de 18.643,70. 30 de octubre: cierre en 18.652,90 puntos, con una apertura de 18.725,00. El índice osciló entre 18.644,70 y 18.796,90 puntos.

cierre en 18.652,90 puntos, con una apertura de 18.725,00. El índice osciló entre 18.644,70 y 18.796,90 puntos. 2 de noviembre: cierre en 18.957,80 puntos, después de abrir en 18.725,30. El máximo alcanzó 18.987,20 puntos y el mínimo fue de 18.713,70.

cierre en 18.957,80 puntos, después de abrir en 18.725,30. El máximo alcanzó 18.987,20 puntos y el mínimo fue de 18.713,70. 3 de noviembre: cierre en 18.807,20 puntos, frente a una apertura de 18.784,00. El máximo de la sesión fue de 19.011,30 puntos y el mínimo, de 18.744,50.

cierre en 18.807,20 puntos, frente a una apertura de 18.784,00. El máximo de la sesión fue de 19.011,30 puntos y el mínimo, de 18.744,50. 4 de noviembre: cierre en 19.370,90 puntos, con una apertura de 18.921,20 y un recorrido entre 18.913,30 y 19.482,20 puntos.

Entre el cierre del 29 de octubre y el del 4 de noviembre, el índice avanzó 513,30 puntos. En ese periodo, el cierre más bajo fue el del 30 de octubre, en 18.652,90 puntos.

Euríbor y mercados

El euríbor es un índice de referencia para préstamos, incluidas las hipotecas a tipo variable. Su evolución se sigue junto a la de los tipos de interés en el análisis de los mercados financieros.

La sesión del miércoles terminó así con el IBEX 35 al alza, tras recuperar la caída registrada en la jornada anterior, según las cotizaciones de Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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