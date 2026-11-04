MADRID. — El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha pronunciado públicamente desde el centro penitenciario donde cumple condena a raíz de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). Su intervención coincide con la dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes —cuyas competencias asumirá de forma transitoria el ministro de Economía, Carlos Cuerpo— y en medio del debate político generado por los recientes accidentes de Urda y Adamuz.

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En sus declaraciones, Ábalos ha acusado al Partido Popular y a Vox de utilizar la tragedia con fines electorales durante la precampaña. «He guardado silencio por respeto a quienes hoy sufren. Pero es imposible callar al escuchar con indignación al PP y a Vox convertir el dolor en munición electoral», ha señalado el exministro, cuestionando la postura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y de diversos sectores mediáticos sobre la seguridad del sistema ferroviario español.

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Duras críticas al PP y balance de gestión

El exdirigente socialista ha cargado duramente contra el historial de gestión de los populares en situaciones de crisis, citando episodios como el Yak-42, el 11-M, el accidente de Angrois, el del Metro de Valencia o la reciente DANA. «El PP debería tener un mínimo de pudor antes de dar lecciones. Lo que es inmoral es que el dolor de quienes sufren se convierta en la alfombra roja para que el Partido Popular blanquee su pasado», ha afirmado, diferenciando la respuesta institucional ante las víctimas por encima de los siniestros en sí.

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Asimismo, tras trasladar sus condolencias a los afectados por el siniestro en Toledo, ha defendido su etapa al frente del ministerio desde 2018. Ábalos ha recordado el volumen de inversiones puestas en marcha bajo su mandato y ha hecho referencia a un informe de la Comisión Europea que advertía del déficit de mantenimiento en la red ferroviaria durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Vía judicial agotada en el Supremo

Las manifestaciones de Ábalos se producen mientras agota sus últimos recursos en el ámbito judicial. Tras ser condenado el pasado mes de junio a 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, y después de que el Tribunal Supremo rechazara sus peticiones de nulidad, el exministro ha recurrido en amparo al Tribunal Constitucional como última instancia para lograr su absolución.