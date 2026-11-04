CEUTA — Efectivos de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local de Ceuta han llevado a cabo el desalojo de un asentamiento ilegal que se había instalado en el interior y los alrededores de una caseta ubicada en la playa del Tarajal.

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Alrededor de una decena de personas

Según la información facilitada por los servicios de seguridad, en las dependencias de estas instalaciones costeras se habían establecido alrededor de una decena de personas migrantes, que utilizaban tanto el espacio interior como el exterior para pernoctar y guarecerse.

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La intervención policial se enmarca dentro de las labores de control y recuperación de los espacios públicos del litoral de la ciudad autónoma.

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Colaboración municipal

La actuación conjunta ha puesto de relieve la estrecha coordinación entre los efectivos de la Policía Local y las Brigadas de Servicios Urbanos. Gracias a esta colaboración, se ha procedido a la limpieza y restitución de la zona, una labor orientada a atajar incidencias en el litoral ceutí y garantizar la conservación de las infraestructuras municipales frente a ocupaciones irregulares.