MADRID — El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional que no conserva ningún tipo de justificante, certificado, estuche ni documentación relativa a las más de sesenta piezas de joyería que le fueron incautadas.

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En un escrito presentado ante el magistrado José Luis Calama, la defensa del exmandatario ha señalado que no se guardan elementos periféricos de los objetos debido al prolongado transcurso del tiempo —cerca de dos décadas desde que fueron recibidos—, justificando que se trató de un obsequio personal.

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Un procedimiento enmarcado en una pieza separada

La investigación sobre estas joyas se desarrolla en una pieza separada del caso Plus Ultra, donde Zapatero figura como investigado por la presunta comisión de delitos de contrabando y blanqueo de capitales o delito fiscal.

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Las piezas, que según la defensa fueron entregadas en su día como un regalo institucional y personal, han sido objeto de diversas diligencias periciales. De hecho, una tasación previa efectuada por la joyería Yanes estimó el valor total del conjunto de alhajas en torno a un millón de euros, un avalúo que estuvo precedido por tensiones procesales y peticiones de recusación sobre los peritos encargados.

Rechazo a la comisión rogatoria a Arabia Saudí

El paso procesal se ha producido también en el contexto de la oposición de la defensa a las actuaciones solicitadas por otras partes, manifestándose en contra de que el juez Calama eleve una comisión rogatoria a Arabia Saudí, país desde el que presuntamente habrían proveniencias o vínculos con los obsequios recibidos en el año 2007, argumentando la falta de necesidad o viabilidad de dicha vía en este punto de la instrucción.

Con este reconocimiento formal por parte del expresidente, la causa avanza en la Audiencia Nacional centrada en dilucidar el origen, la legalidad de la tenencia y las obligaciones fiscales y aduaneras derivadas de la posesión de estas valiosas piezas de joyería en dependencias vinculadas a su titularidad.