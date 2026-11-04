MADRID — El Palacio de la Moncloa mantiene por el momento sin confirmar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá al funeral institucional y religioso en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo).

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A diferencia de la indefinición del Ejecutivo, varias de las principales autoridades del Estado y líderes políticos ya han ratificado su presencia en la solemne ceremonia, que se celebrará el próximo 12 de noviembre a las 19:00 horas en la Catedral de Toledo.

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Confirmaciones institucionales y políticas

Entre los altos dignatarios que sí han confirmado su asistencia figuran:

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La Casa Real: Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán el homenaje póstumo a los fallecidos.

Los presidirán el homenaje póstumo a los fallecidos. Gobierno autonómico: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , estará presente en el templo toledano.

El presidente de Castilla-La Mancha, , estará presente en el templo toledano. Liderazgo de la oposición: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado igualmente su asistencia al funeral.

Hermetismo desde el Ejecutivo

Por su parte, fuentes de Moncloa han evitado detallar si el jefe del Ejecutivo formará parte de la comitiva oficial, limitándose a señalar que se informará sobre la agenda gubernamental conforme se aproxime la fecha de la ceremonia.

La ausencia o presencia del presidente en este tipo de exequias institucionales vuelve a situarse en el centro del foco político, recordando precedentes en los que el mandatario optó por no acudir a otros funerales de Estado de carácter religioso (como los celebrados por las víctimas de la COVID-19 o de catástrofes recientes como la DANA), delegando habitualmente en otros miembros del Consejo de Ministros.