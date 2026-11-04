MADRID — El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aterrizado en Madrid para participar en la cumbre internacional, pero su agenda oficial contempla notables ausencias institucionales. El mandatario no acudirá a la ceremonia de inauguración ni tampoco participará en la cena de gala que los reyes de España ofrecen en el Palacio Real.

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De acuerdo con el programa oficial del dirigente argentino, sus ausencias marcan el inicio de esta nueva visita a territorio español, la octava desde que asumió la jefatura del Estado argentino.

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Una agenda marcada con ausencias clave

A pesar de la relevancia institucional de los actos iniciales, la agenda de Milei excluye explícitamente los principales eventos de recepción protocolaria del primer día:

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Sin inauguración: El presidente argentino elude el acto inaugural de la cumbre celebrada en la capital.

El presidente argentino elude el acto inaugural de la cumbre celebrada en la capital. Platillo vacío en el Palacio Real: Tampoco se sumará a la posterior cena oficial organizada por los reyes de España en el Palacio Real.

Su participación prevista

Pese a declinar los eventos de bienvenida y la cena real, la actividad del mandatario en la cumbre se concentrará en las jornadas de trabajo formales. Su agenda oficial contempla su asistencia a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, la cual tendrá lugar en la Galería de las Colecciones Reales.

Esta nueva estancia en España vuelve a situar el foco mediático en los movimientos y desencuentros diplomáticos del líder libertario durante sus desplazamientos internacionales al país.