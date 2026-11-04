MADRID — El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aterrizado en Madrid para participar en la cumbre internacional, pero su agenda oficial contempla notables ausencias institucionales. El mandatario no acudirá a la ceremonia de inauguración ni tampoco participará en la cena de gala que los reyes de España ofrecen en el Palacio Real.
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De acuerdo con el programa oficial del dirigente argentino, sus ausencias marcan el inicio de esta nueva visita a territorio español, la octava desde que asumió la jefatura del Estado argentino.
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Una agenda marcada con ausencias clave
A pesar de la relevancia institucional de los actos iniciales, la agenda de Milei excluye explícitamente los principales eventos de recepción protocolaria del primer día:
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- Sin inauguración: El presidente argentino elude el acto inaugural de la cumbre celebrada en la capital.
- Platillo vacío en el Palacio Real: Tampoco se sumará a la posterior cena oficial organizada por los reyes de España en el Palacio Real.
Su participación prevista
Pese a declinar los eventos de bienvenida y la cena real, la actividad del mandatario en la cumbre se concentrará en las jornadas de trabajo formales. Su agenda oficial contempla su asistencia a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno, la cual tendrá lugar en la Galería de las Colecciones Reales.
Esta nueva estancia en España vuelve a situar el foco mediático en los movimientos y desencuentros diplomáticos del líder libertario durante sus desplazamientos internacionales al país.