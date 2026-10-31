El AEK Athens FC – Real Madrid se juega el miércoles 4 de noviembre a las 18:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: AEK Athens FC – Real Madrid

AEK Athens FC – Real Madrid Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: miércoles 4 de noviembre

miércoles 4 de noviembre Hora: 18:45 (hora peninsular)

18:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Allwyn Arena (Athens)

AEK Athens FC y Real Madrid se enfrentarán en la jornada 4 de la Champions League en el Allwyn Arena de Atenas. El equipo local, AEK Athens FC, ocupa la 29ª posición con 3 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 3 goles y recibido 8. En sus últimos 5 encuentros, han logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Real Madrid se sitúa 4º con 9 puntos en 3 partidos, con un total de 10 goles a favor y 5 en contra, y llega al partido con una racha de 3 victorias consecutivas.

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Así llegan los equipos

AEK Athens FC: 29º con 3 puntos en 3 partidos (3 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-D-V-V-E)

Real Madrid: 4º con 9 puntos en 3 partidos (10 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 3 partidos: 3 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V)

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