En una entrevista en Salvados, el presidente y candidato del PSOE defiende la inocencia del expresidente ante la Audiencia Nacional, califica de injusticia los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar y asegura haber ganado el ‘cara a cara’ con Feijóo.

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El presidente del Gobierno, secretario general del PSOE y candidato a la reelección el próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha explicado en una entrevista emitida en el programa Salvados de La Sexta que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero le presta ayuda y consejo «de manera personal» durante la campaña electoral, aunque no participará en actos públicos por decisión propia.

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Sánchez ha reiterado que Zapatero es «un activo» para el partido y ha defendido su inocencia, apuntando que «muy probablemente está arrepentido» de haber guardado en una caja fuerte las joyas por las que figura entre los investigados en la Audiencia Nacional.

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Balance del ‘cara a cara’ y posición ante Junts

Preguntado por el debate televisivo de esta semana frente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el jefe del Ejecutivo sostuvo que venció «de largo», tanto en lo que definió como la contraposición entre «buena educación» y «mala educación» como en el choque entre «verdad» y «bulosfera», recordando además que pidió perdón por los errores cometidos. Justificó su tono más pausado durante el encuentro como una fórmula orientada a atraer a los votantes indecisos o que contemplan otras opciones de cambio.

Asimismo, Sánchez descartó categóricamente aceptar un referéndum de autodeterminación a cambio del respaldo de Junts si necesitara sus votos para formar gobierno tras el 29N: «Eso por supuesto, llevo ocho años y además de la palabra están los hechos».

Entorno familiar y confianza en la Justicia

El candidato socialista comentó también que, además de escuchar a sus asesores, suele compartir sus dudas con su familia —incluidos sus padres y su esposa, Begoña Gómez—, a quienes ha consultado decisiones como la convocatoria electoral o el gasto en defensa vinculado a la OTAN.

Sobre el juicio que afronta su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, Sánchez afirmó que no le queda «más remedio» que confiar en la Justicia, si bien consideró que sentar en el banquillo tanto a ella como a su hermano «es una tremenda injusticia».