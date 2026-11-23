La firma del contrato para la adquisición de 30 trenes de Alta Velocidad por parte de Renfe a Siemens ha quedado en el aire debido a las recientes alteraciones en el Ministerio de Transportes. Estos cambios comenzaron con la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario en Urda, seguida por los ceses de los presidentes de Adif y Renfe, lo que ha afectado los planes y carreras en el sector.

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El contrato, que estaba prácticamente listo para ser firmado antes de las elecciones del 29 de noviembre, ahora podría ser rubricado por el Gobierno en funciones. Sin embargo, la licitación para una segunda adquisición de trenes de Alta Velocidad, prevista para este año, deberá esperar al nuevo Gobierno que surja de las urnas.

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Detalles del contrato con Siemens

El proceso de adquisición de los trenes, que podrán alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora en el corredor Madrid-Barcelona, ha estado marcado por dos accidentes ferroviarios graves este año. El primero, en Adamuz, retrasó la licitación inicial, y el segundo, en Urda, ocurrió justo después de que el Consejo de Administración de Renfe adjudicara el contrato a Siemens el 27 de octubre.

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Siemens superó a Hitachi en la licitación, comprometiéndose a entregar los trenes en plazos más cortos. El contrato, valorado en 1.218 millones de euros, estipula que los cinco primeros trenes se entregarán en 39 meses, un mes antes de lo exigido por Renfe. Además, Siemens se ha comprometido a entregar un tren al mes hasta completar los 62 meses desde la firma del contrato.

Impacto en futuras adquisiciones

A pesar de que la adjudicación se realizó a finales de octubre, la publicación oficial se retrasó hasta el 3 de noviembre, coincidiendo con la dimisión de Puente. Desde entonces, las partes han tenido un periodo de 15 días para firmar el contrato, pero este sigue sin rubricarse. Renfe y Siemens disponen de tres meses para formalizar el acuerdo, lo que probablemente ocurrirá con el Gobierno en funciones.

El Gobierno en funciones no puede lanzar nuevas licitaciones, lo que pospone la segunda gran compra de trenes de Alta Velocidad hasta que se forme un nuevo Gobierno, posiblemente en febrero. Esta segunda adquisición, que podría incluir entre 60 y 70 trenes, está destinada a renovar la línea Madrid-Sevilla y abastecer nuevos corredores como el Corredor Mediterráneo y la línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco.