Según la investigación realizada por Enrique Borba-Romanelli y dirigida por Jordi Rodríguez a partir de datos del CIS y de los comicios de 2023, cerca de dos millones de ciudadanos nacionalizados tienen derecho a sufragio, aunque los principales partidos apenas les apelan en campaña.

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Según el estudio El electorado latinoamericano en España, elaborado por el investigador de la Universidad de Navarra (UNAV) Enrique Borba-Romanelli bajo la dirección de Jordi Rodríguez, el voto de los ciudadanos de origen latinoamericano con nacionalidad española tiene capacidad para inclinar la balanza en la formación de gobierno en unas elecciones generales con un margen estrecho entre el bloque de la derecha y el de la izquierda.

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De acuerdo con los datos expuestos por Borba-Romanelli a la Agencia EFE —en el marco de su tesis doctoral desarrollada en Logroño—, alrededor de dos millones de personas nacidas en Latinoamérica residen actualmente en España con nacionalidad española y derecho a voto en el Congreso y el Senado. El trabajo, que cruza los indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2026 con una proyección sobre los resultados de 2023, estima que este colectivo podría desplazar entre dos y tres escaños si la distancia entre bloques se sitúa en una horquilla de entre el 2,5 % y el 4 %.

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Desajuste entre autoubicación ideológica e intención de voto

El análisis de los registros del CIS recogido en la investigación señala que la mayoría de los electores nacidos en Latinoamérica y nacionalizados en España se sitúan ideológicamente en la derecha, pero declaran en mayor medida su intención de votar al PSOE. Para Borba-Romanelli, esta divergencia muestra que la autoubicación ideológica no está anticipando por sí sola el sentido final de la papeleta, lo que abre margen para que distintas formaciones traten de movilizar a este electorado mediante estrategias de comunicación.

Escasa presencia en las campañas y debates televisados

Pese a ese potencial peso parlamentario, otras dos investigaciones del mismo autor —La exclusión simbólica del voto latino en España: las campañas electorales del PP y PSOE y Democracia de nicho— concluyen que los partidos tradicionales han prestado poca atención a este grupo. Según el análisis de las comunicaciones oficiales entre 2015 y 2023, solo se difundieron dos vídeos específicos dirigidos a este colectivo desde cuentas oficiales, ambos del Partido Popular y con escaso alcance.

Asimismo, el estudio sobre los debates presidenciales televisados entre 1993 y 2023 indica que el electorado latinoamericano estuvo ausente de los discursos, con la única excepción de una mención realizada por Ciudadanos (Cs). A juicio del investigador de la UNAV, esta falta de interpelación directa genera un círculo cerrado en el que los partidos no activan a este segmento como sujeto electoral y, al no movilizarse, su impacto real queda diluido.