La acusada, con seis condenas previas por estafa y multirreincidencia, se enfrenta a la petición fiscal de nueve años de prisión por engañar a empresas y particulares a través de la agencia Aupa Travel.

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Comienza el juicio contra Ana María Vicente Osset, conocida como ‘Anita la fantástica’, por un presunto delito continuado de estafa vinculado a la comercialización de viajes y entradas para campeonatos de MotoGP, en un caso en el que la Fiscalía solicita nueve años de cárcel y aprecia la agravante de multirreincidencia tras seis condenas anteriores por delitos similares.

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Según el escrito del Ministerio Público, los acusados —entre ellos su marido, condenado en otra causa previa relacionada con estos hechos— hicieron creer en 2020 a varias empresas y particulares que su agencia, Aupa Travel, contaba con elevada solvencia económica, formaba parte del grupo Globalia y mantenía acuerdos con entidades como Dorna Sport para ofrecer paquetes de MotoGP con cobertura de cancelación.

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Engaño con seguros de cancelación y falsos trámites

De acuerdo con el relato fiscal, los clientes abonaron distintas cantidades en cuentas vinculadas a Aupa Travel para adquirir los paquetes. Cuando los campeonatos y desplazamientos quedaron cancelados, la acusada habría simulado gestiones ante aseguradoras para tramitar devoluciones y reclamó nuevos pagos en concepto de gastos de cancelación que, en 2021, no se tradujeron en el reembolso prometido a los perjudicados.

El Ministerio Público reclama, además de la pena de prisión, que la procesada indemnice conjuntamente con su pareja a los afectados por las cantidades defraudadas, en el marco de un entramado de fraudes ligados a eventos motociclísticos que también ha dado lugar a otros procedimientos judiciales por falsas inversiones y venta de entradas.

Estafa de 730.000 euros con entradas de MotoGP y Anita la Fantástica

Este vídeo resume los detalles y el alcance del caso de estafas vinculadas a entradas y viajes de MotoGP atribuido a Anita la Fantástica.