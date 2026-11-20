El presidente del Gobierno accedió al complejo audiovisual quince minutos después que Alberto Núñez Feijóo, acompañado por su núcleo de asesores y recibido por la cúpula de la Academia de Televisión en medio de protestas en el exterior del recinto.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitadas y abucheos a su llegada al complejo audiovisual Madrid Content City, ubicado en el municipio madrileño de Tres Cantos, donde se celebra el debate cara a cara frente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El amplio cordón de seguridad y el despliegue policial instalados en las inmediaciones del recinto no han impedido que el descontento de un grupo de ciudadanos concentrados en el exterior se escuchara con nitidez en el momento en que el jefe del Ejecutivo descendía de su vehículo oficial.

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Las protestas y los gritos procedentes de las afueras de las instalaciones se han colado en la escena del recibimiento institucional mientras Pedro Sánchez era saludado por la presidenta de la Academia de Televisión y moderadora del encuentro, María Casado, y posaba ante los medios de comunicación gráficos antes de dirigirse al photocall. De este modo, el ruido de fondo de la concentración ciudadana ha marcado los primeros instantes de la presencia del candidato socialista en el complejo audiovisual de Tres Cantos.

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Recibimiento institucional de la Academia de Televisión y equipo de asesores

En cuanto al orden de llegada al recinto, Pedro Sánchez ha sido el segundo de los dos aspirantes en hacer acto de presencia, accediendo al lugar con apenas quince minutos de diferencia respecto al líder del Partido Popular. A las puertas del edificio, además de la periodista María Casado, aguardaban para recibir al presidente del Gobierno los vicepresidentes de la Academia de Televisión, José María Irisarri y Beatriz Maesso. Una vez concluido ese primer saludo en el exterior, marcado por las pitadas de los congregados, el dirigente socialista ha accedido al interior del inmueble, donde se ha sumado al posado gráfico oficial el presidente emérito de la institución televisiva, Manuel Campo Vidal.

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Para afrontar esta cita electoral decisiva, el jefe del Ejecutivo ha acudido acompañado por su núcleo más estrecho de asesores y colaboradores tanto de La Moncloa como de la dirección socialista. Integraban esta comitiva su director de Gabinete en La Moncloa, Diego Rubio —designado como la persona encargada de acceder al plató para asistir al candidato durante las pausas publicitarias—, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la directora de comunicación del partido, Ana Manzano. Tras completar el protocolo gráfico previsto a su entrada, Pedro Sánchez se ha retirado a su camerino con el objetivo de ultimar los detalles previos al comienzo de la emisión televisiva.

La llegada previa de Alberto Núñez Feijóo con gesto de tranquilidad

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, había sido el primero de los dos candidatos en llegar al complejo Madrid Content City, precediendo en un cuarto de hora la entrada del presidente del Gobierno. Al igual que ocurriría posteriormente con su adversario político, el jefe de la oposición fue recibido a las puertas de las instalaciones por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, junto a los vicepresidentes de la entidad, José María Irisarri y Beatriz Maesso.

Durante su paso ante los informadores congregados en el acceso al recinto de Tres Cantos, Alberto Núñez Feijóo no pudo responder verbalmente a la pregunta planteada sobre si afrontaba o no con nervios el debate electoral —limitándose a señalar «no puedo hablar»—, aunque sí realizó un gesto con el que transmitió su tranquilidad antes de incorporarse al protocolo previo al inicio del cara a cara.