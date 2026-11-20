El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) suspende la jornada de paros prevista para este lunes después de desbloquear los compromisos pendientes desde febrero de 2026 y aprobar un protocolo de actuación ante fenómenos adversos.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha desconvocado de manera oficial la jornada de huelga que estaba prevista para el próximo lunes, 23 de noviembre. La decisión de suspender los paros se produce tras alcanzar un acuerdo en materia de seguridad ferroviaria que permite desbloquear los compromisos que permanecían pendientes desde el pasado mes de febrero e incorpora diversas mejoras de carácter estructural para el funcionamiento del sector, entre las que figura la aprobación de un protocolo específico de actuación frente a fenómenos adversos.

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Según ha trasladado la propia organización sindical mediante un comunicado, el pacto suscrito transforma las reivindicaciones planteadas por el colectivo «en realidades normativas, operativas y verificables». De este modo, el entendimiento alcanzado posibilita poner fin a los incumplimientos arrastrados desde el acuerdo firmado en febrero de 2026, situación que había originado inicialmente la convocatoria de las movilizaciones por parte de los trabajadores ferroviarios.

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El protocolo ante fenómenos adversos, clave para desbloquear la negociación

Dentro del conjunto de medidas acordadas, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha subrayado el papel determinante que desempeñó la consecución de un consenso en torno al protocolo de actuación ante fenómenos adversos. Este punto concreto quedó cerrado durante la tarde del jueves y, dada la complejidad técnica y operativa que entrañaba su resolución, resultó decisivo para desatascar el resto de los asuntos incluidos en la mesa de negociación.

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Asimismo, la organización sindical ha asegurado que el paquete de medidas pactadas «elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario». Al realizar una valoración global del proceso negociador y del desarrollo del conflicto laboral, Semaf ha querido destacar la actitud mantenida por los profesionales del sector a lo largo de estas semanas, poniendo en valor la «firmeza» demostrada por los trabajadores durante todo el conflicto.

En este sentido, el sindicato ha enmarcado el acuerdo alcanzado como un hito relevante para la profesión y para la gestión operativa de la red ferroviaria española. «Esta movilización de los maquinistas por la seguridad ha marcado un antes y un después en nuestro sector; y supone un punto y seguido que abre una vía de actuación de los profesionales que estamos en primera línea frente a los responsables del sistema ferroviario», ha recalcado la organización en su nota informativa.

Desconvocatorias previas en Adif y mantenimiento de las movilizaciones por parte de CSIF

La suspensión de la huelga anunciada por Semaf para el lunes 23 de noviembre se suma al movimiento realizado el miércoles por otras organizaciones sindicales del ámbito ferroviario. En aquella jornada, CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) comunicaron la suspensión de la huelga que habían convocado para este jueves en Adif, una decisión que adoptaron después de lograr que el Ministerio de Transportes aceptara sus demandas relativas al dimensionamiento de la plantilla y a la regulación de los tiempos de trabajo.

Por el contrario, el escenario sindical mantiene todavía focos de conflicto abiertos en el gestor de infraestructuras. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechazó sumarse a dicho acuerdo con el departamento ministerial al calificar las propuestas presentadas como «absolutamente insuficientes». Como consecuencia de ese desacuerdo, CSIF mantiene activas las movilizaciones convocadas tanto en Adif como en Adif Alta Velocidad en reclamación de mejoras laborales y de seguridad dirigidas al conjunto de la plantilla.