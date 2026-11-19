La número dos del PP por Madrid a las elecciones generales ha valorado en Sevilla el choque entre Feijóo y Sánchez y ha aludido a la entrevista de Carles Puigdemont de cara a los comicios del 29N.

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La portavoz adjunta del Partido Popular y candidata número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este jueves que el debate cara a cara de esta noche entre el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrentará «a un hombre decente y a otro que no lo es», según recoge la agencia EFE.

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En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con empresarios en Sevilla, la dirigente del PP ha señalado que su formación busca mostrar a los ciudadanos «quién es Alberto Núñez Feijóo, un hombre decente, un hombre con un gran proyecto político para su país, un patriota», frente a un Sánchez al que ha calificado de «indecente» y movido por «una ambición tóxica y corrosiva de poder».

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Referencia a la entrevista de Puigdemont

Durante su intervención, Álvarez de Toledo ha aludido a la entrevista de Carles Puigdemont publicada en El Mundo, describiéndola como «la historia de un traidor traicionado», la de un prófugo de la justicia que facilitó la investidura de Sánchez.

A este respecto, ha matizado su postura en dos puntos:

Coincidencia en la descalificación personal: Ha afirmado compartir la valoración sobre Sánchez como alguien cínico y movido por una desmedida ambición de poder, asegurando que el expresident catalán aprovechó esa actitud para impulsar la ley de amnistía.

Ha afirmado compartir la valoración sobre Sánchez como alguien cínico y movido por una desmedida ambición de poder, asegurando que el expresident catalán aprovechó esa actitud para impulsar la ley de amnistía. Discrepancia sobre la «derrota» de España: Ha rechazado la idea de que España haya sido derrotada, sosteniendo que la disyuntiva de las elecciones del 29 de noviembre consiste en decidir si es derrotado Sánchez «precisamente para que España no sea derrotada».