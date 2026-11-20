El tenista murciano disputará este viernes, no antes de las 14:00 horas, el tercer partido de la fase de grupos de las ATP Finals obligado por la normativa del torneo después de que una resonancia descartara problemas graves en su isquiotibial izquierdo.

Carlos Alcaraz encara este viernes en Turín el compromiso que cierra la fase de grupos de las ATP Finals frente al jugador local Flavio Cobolli, un encuentro programado no antes de las 14:00 horas que se presenta en un contexto marcado por la incertidumbre física del tenista español. El desempeño de la representación nacional en la cita italiana atraviesa un momento delicado después de que este pasado jueves quedara confirmada la eliminación de Rafa Jódar tras su derrota frente al estadounidense Ben Shelton, situación a la que se sumó la preocupación generada en torno al estado muscular del jugador murciano.

Lee tambien: Carlos Alcaraz vence a Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4 pese a sufrir molestias físicas y encarrila su pase a las semifinales de las ATP Finals

Las alarmas respecto a la continuidad de Alcaraz en el certamen se encendieron a raíz de las molestias musculares que experimentó durante su anterior partido ante Daniil Medvedev. Pese a que el propio tenista ha confirmado finalmente su presencia en la pista para medirse a Flavio Cobolli en esta tercera jornada, su permanencia en las ATP Finals estuvo en el aire durante las últimas horas en territorio transalpino, manteniendo en vilo tanto a los seguidores como a la organización del torneo.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

La resonancia magnética despeja el alcance de las molestias musculares

La jornada de ayer jueves estuvo dominada por la cautela en el entorno del tenista español. El punto de mayor inquietud se produjo cuando Carlos Alcaraz tomó la decisión de cancelar la sesión de entrenamiento que tenía programada a las 13:00 horas junto al jugador brasileño Luis Guto Miguel. El motivo de esta suspensión de última hora fue la necesidad de someterse a una resonancia magnética con el objetivo de determinar con exactitud el alcance de las molestias sufridas en el isquiotibial de su pierna izquierda.

Lee tambien: Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se enfrentan hoy en las ATP Finals 2026: horario y dónde ver en directo el partido en Turín

Finalmente, los resultados de las pruebas médicas practicadas resultaron positivos y permitieron confirmar que el murciano se encuentra en disposición de proseguir su participación en el último gran torneo del calendario ATP de 2026. Para Alcaraz, esta competición reviste una relevancia especial dentro de su carrera deportiva, ya que representa uno de los escasos trofeos que todavía no figuran en un palmarés que acumula hasta el momento un total de 29 títulos.

Un choque sin trascendencia clasificatoria pero obligatorio por reglamento

Desde el punto de vista estrictamente competitivo, el enfrentamiento de esta tercera jornada frente a Flavio Cobolli carece de consecuencias en la tabla para ambos protagonistas. Por un lado, Carlos Alcaraz tiene asegurada matemáticamente la primera posición de su grupo con independencia del marcador que se registre este viernes; por otro, el tenista italiano llega a esta cita completamente eliminado tras haber caído derrotado en sus dos compromisos anteriores frente a Daniil Medvedev y Frances Tiafoe.

No obstante, el reglamento de las ATP Finals impide al tenista español reservarse sin saltar a la pista. De acuerdo con las normas establecidas por la propia competición, todos los participantes están obligados a disputar cada uno de los enfrentamientos correspondientes a la fase de grupos, por lo que una eventual incomparecencia implicaría la eliminación directa del torneo por parte de la organización.

Más allá de la obligación reglamentaria, el cruce ante el jugador italiano ofrece a Carlos Alcaraz una oportunidad de especial utilidad para calibrar su respuesta física en condiciones reales de partido. Este test le permitirá comprobar si está en condiciones óptimas tanto para completar con éxito su participación en las ATP Finals como para afrontar con plenas garantías su próximo compromiso internacional: la Final a 8 de la Copa Davis con España, que se disputará la próxima semana, del 24 al 29 de noviembre, en la ciudad italiana de Bolonia.