La resolución suma 24 horas al calendario inicialmente previsto para las elecciones del próximo 29 de noviembre, cuenta con el visto bueno de Correos e insta a extremar la diligencia para garantizar la entrega de los sobres en las mesas electorales.

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves ampliar el plazo establecido para emitir el voto por correo de cara a las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre. Con esta decisión adoptada por el órgano arbitral, los ciudadanos españoles que deseen ejercer su derecho al sufragio por vía postal dispondrán finalmente de un día más respecto al calendario fijado en un primer momento. En concreto, la nueva fecha límite para depositar la papeleta quedará fijada en el jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas.

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La resolución aprobada por la Junta Electoral Central incorpora veinticuatro horas adicionales al periodo previsto inicialmente para el depósito de la documentación electoral. Según se desprende del texto acordado este jueves, la adopción de esta medida cuenta con el visto bueno expreso de la Sociedad Estatal de Correos, entidad encargada de gestionar la recepción, custodia y distribución de los envíos electorales en todo el territorio nacional.

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Con esta prórroga en el calendario del proceso electoral, los electores que hayan optado por esta modalidad de participación contarán con un margen temporal más amplio para acudir a las dependencias postales. La medida responde a la voluntad de facilitar el ejercicio del voto por correspondencia ante la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre, manteniendo intactas las garantías exigidas por la normativa electoral vigente.

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Condiciones del nuevo límite horario y alcance en España

De acuerdo con los términos establecidos en la resolución de la Junta Electoral Central, el nuevo límite temporal para proceder al depósito del voto por correo se aplicará con carácter general a todos los electores que se encuentren en España. Para hacer efectivo el envío, los ciudadanos deberán acudir a las oficinas de Correos dentro de su horario habitual de funcionamiento.

No obstante, el acuerdo introduce una acotación horaria precisa para la jornada de cierre del plazo ampliado. Independientemente de la franja de apertura ordinaria que pueda tener cada oficina postal durante el jueves 26 de noviembre, el depósito de los sobres electorales tendrá como tope máximo las 14:00 horas de la tarde. A partir de ese momento quedará cerrado definitivamente el periodo habilitado para entregar el voto por correo en territorio español.

El encargo a Correos y la comunicación a Política Interior

En su resolución, además de autorizar la ampliación de veinticuatro horas sobre el calendario inicial, la Junta Electoral Central dirige una instrucción directa a la entidad postal pública. En este sentido, el organismo insta a la Sociedad Estatal de Correos a «extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos».

De este modo, la JEC vincula la ampliación del plazo de admisión de los envíos con la obligación operativa de garantizar que todos los sufragios depositados hasta el 26 de noviembre a las 14:00 horas lleguen puntualmente a sus colegios electorales de destino durante la jornada del 29 de noviembre. El cumplimiento estricto de los plazos legales de entrega en las mesas electorales resulta determinante para la validez y el escrutinio posterior de los votos emitidos por correspondencia.

Finalmente, según recoge el acuerdo citado por Europa Press, la resolución adoptada este jueves por la Junta Electoral Central será trasladada de manera oficial tanto a la Dirección General de Política Interior como a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Asimismo, el texto dispone que corresponderá a la propia empresa pública postal garantizar la adecuada difusión pública de esta ampliación del plazo con el fin de que todos los electores interesados tengan pleno conocimiento del nuevo límite horario.