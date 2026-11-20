El técnico portugués debe decidir si devuelve la titularidad al delantero brasileño tras cuatro partidos de ausencia en Liga o si mantiene la estructura colectiva con Diomandé, Bernardo Silva y Arda Güler que ha firmado un pleno de victorias, incluida la del Camp Nou.

El Real Madrid afronta este sábado ante el Celta el regreso de Vinícius a la competición liguera una vez cumplida la sanción de cuatro encuentros que le fue impuesta tras su expulsión del pasado 10 de octubre. En aquella jornada, el delantero brasileño vio la tarjeta roja directa después de tirar del pelo a Saliba, futbolista del Villarreal, en una acción revisada por el VAR que había concluido en gol del atacante blanco. Aquella decisión arbitral provocó la incredulidad y la frustración del jugador, quien días después conoció el alcance definitivo de un castigo que le ha obligado a atravesar un largo periodo sin competir en el torneo doméstico, pudiendo participar únicamente en los encuentros de la Liga de Campeones.

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La ausencia obligada del atacante carioca abrió un periodo de reflexión en el banquillo madridista para José Mourinho, quien hasta ese momento había sido objeto de constantes preguntas en sala de prensa acerca del papel del brasileño, su actitud, su rendimiento sobre el terreno de juego y su estado físico. Antes de la sanción, el conjunto blanco encontraba dificultades para desplegar un juego atractivo y acusaba carencias en el plano defensivo derivadas de la escasa aportación de Vinícius tanto en las tareas de presión como en las ayudas a sus compañeros.

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El impacto inmediato de Diomandé y la consolidación colectiva del equipo

El escenario generado por la baja del brasileño ofreció al entrenador portugués la posibilidad de buscar alternativas tácticas y comprobar si el rendimiento del equipo estaba condicionado por la presencia del delantero. La incorporación de Diomandé al once en la demarcación habitual de Vinícius proporcionó una respuesta inmediata: el futbolista costamarfileño aportó goles, asistencias y un notable trabajo defensivo en apoyo a Cucurella, quien, sin llegar a manifestarlo públicamente, desarrolla su labor en el costado izquierdo con mayor tranquilidad desde que comparte banda con él.

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Durante el tramo comprendido entre el anterior parón de selecciones y el más reciente, el Real Madrid ha logrado definir una identidad de juego basada en la solidaridad colectiva y en el dominio de los encuentros a partir de la participación de Bernardo Silva y Arda Güler. Esta evolución futbolística se ha traducido además en un pleno de victorias, entre las que destaca el triunfo obtenido en el Camp Nou, consolidando la percepción de que el bloque ofrece una versión distinta sin la presencia de Vinícius sobre el césped.

Las incógnitas tácticas de Mourinho y la gestión del vestuario ante el Celta

Con el cumplimiento de la sanción, Vinícius vuelve a estar disponible para ser alineado en Liga, lo que plantea diversas incógnitas de cara al compromiso del sábado frente al Celta. El cuerpo técnico debe valorar si devuelve al brasileño directamente a la titularidad o si evita alterar el equilibrio alcanzado durante las últimas jornadas. En este análisis cobra relevancia la situación de Diomandé y el propio reconocimiento del atacante brasileño de haber atravesado un mal momento de forma tras no haber entrenado durante las vacaciones de verano, además de la cuestión sobre qué futbolista saldría de la alineación en caso de que el carioca regresara al equipo inicial, con Diomandé, Arda Güler y Bernardo Silva como principales afectados.

La decisión de José Mourinho estará guiada por la prioridad del interés colectivo por encima de las individualidades, un principio que el técnico luso ha sostenido de manera habitual. Para evaluar el momento deportivo del delantero, el entrenador dispone también del reciente registro goleador del jugador con la selección de Brasil, con la que ha anotado cinco tantos repartidos en un doblete frente a Japón y un triplete contra Singapur.

Al mismo tiempo, la elección entraña un delicado equilibrio en la gestión emocional del futbolista, ya que existe un margen estrecho entre reforzar su confianza mediante la titularidad o afectar a su autoestima dejándolo en el banquillo. A este factor se suma la conocida dificultad del delantero para aceptar las suplencias o las sustituciones, tal y como quedó reflejado en su reacción hacia Ancelotti —considerado su padre futbolístico— cuando fue reemplazado durante el partido ante Singapur. Pese al riesgo de gestos de disconformidad por parte del jugador, Mourinho mantiene firme su criterio sin dejarse condicionar, a la espera de que el encuentro del sábado ante el Celta despeje definitivamente la incógnita sobre la composición del once blanco.