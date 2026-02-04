Alavés 2 – 3 Real Sociedad

La Real Sociedad selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse por 2-3 al Deportivo Alavés en un partidazo disputado en Mendizorroza. El conjunto txuri-urdin tuvo que remar a contracorriente en un duelo intenso, marcado por la eficacia en las áreas y por la figura decisiva de Álex Remiro, que detuvo un penalti clave cuando su equipo iba por detrás en el marcador.

El Alavés golpeó primero y muy pronto. Apenas habían transcurrido siete minutos cuando Abde Rebbach culminó una buena jugada por la banda derecha para adelantar a los locales. La reacción de la Real fue inmediata y, en el 15’, Mikel Oyarzabal devolvió la igualdad al marcador tras aprovechar un balón suelto en el área después de un saque de esquina.

El partido siguió abierto y con alternativas. El equipo babazorro volvió a ponerse por delante en el minuto 29 gracias a un penalti transformado por Toni Martínez, tras una acción sobre Jonny Otto dentro del área. Con tres goles en tres disparos a puerta, el encuentro se marchó al descanso con ventaja local (2-1).

Tras el paso por vestuarios, el Alavés salió sólido, bien plantado en defensa y con opciones de ampliar su renta. La más clara llegó en el minuto 66, cuando Toni Martínez dispuso de un penalti que podía haber sido decisivo. Sin embargo, Remiro adivinó el lanzamiento y sostuvo con vida a la Real Sociedad.

A partir de ahí, el partido cambió. El conjunto dirigido por Matarazzo dio un paso al frente y encontró el empate en el minuto 75 por medio de Gonçalo Guedes, que culminó una rápida contra. El golpe definitivo llegó diez minutos después, cuando Óskarsson, tras un gran control y definición en el mano a mano, firmó el 2-3 que silenció Mendizorroza.

Pese al empuje final del Alavés y los siete minutos de añadido, la Real supo resistir y cerrar una remontada de mérito que le permite alcanzar su tercera semifinal consecutiva de Copa del Rey, confirmando el buen momento del equipo y el denominado “efecto Matarazzo”.

Un partido vibrante, lleno de alternativas, que deja al Alavés fuera del torneo y a la Real soñando con levantar el título.