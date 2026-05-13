El Gran Premio de emociones continúa en La Promesa, y el capítulo 833 que se emitirá este miércoles 13 de mayo a las 18:35 horas en La 1 de Televisión Española promete mantener a los espectadores al borde del asiento. La ceguera repentina de Adriano ha marcado un antes y un después en su relación con Martina, acercándolos aún más, pero también ha despertado la preocupación por la seguridad de sus hijos. La impotencia del conde de no poder cuidar como debería a los suyos se hace evidente, y hoy vivirá momentos de verdadero peligro.

Lo que sucedió en el capítulo anterior

El martes, los protagonistas enfrentaron múltiples tensiones y secretos que siguen condicionando la trama:

Pía huyó tras un tenso encuentro con Leocadia , dejando a todos estupefactos.

huyó tras un tenso encuentro con , dejando a todos estupefactos. Manuel informó a Alonso sobre el chantaje del duque de Carril , provocando su indignación y su decisión de actuar.

informó a sobre el chantaje del , provocando su indignación y su decisión de actuar. Leocadia se ofreció a colaborar con la organización de la boda, pero sorprendió a todos sugiriendo celebrarla en un lugar cargado de recuerdos trágicos.

se ofreció a colaborar con la organización de la boda, pero sorprendió a todos sugiriendo celebrarla en un lugar cargado de recuerdos trágicos. Adriano confesó a Curro sus miedos, admitiendo que podía ser un peligro para sus hijos.

confesó a sus miedos, admitiendo que podía ser un peligro para sus hijos. Vera expresó sus dudas a su padre sobre la vuelta a casa, mientras Alonso amenazaba al duque con la Guardia Civil.

Estas situaciones preparan el terreno para un capítulo cargado de tensión y emociones.

Avance del capítulo 833: Adriano al límite

En el episodio de hoy, la tensión no dará respiro. El duque de Carril bloquea cualquier intento de Alonso por denunciar sus amenazas, forzando al marqués a centrarse en la reputación de Curro, lo que desata la furia de Leocadia y Lorenzo. Mientras tanto, en el servicio, Cristóbal reprende duramente a Ricardo y Pía por sus deslices, y Petra intenta mediar con Santos, quien vuelve a escapar de la situación.

El momento más crítico del capítulo recae sobre Adriano, que recibe el consejo de Jacobo para memorizar los espacios de la casa. Sin embargo, confiado, Adriano está a punto de tener un accidente mientras sostiene a uno de sus hijos, lo que genera máxima tensión entre los personajes y en la audiencia. Al mismo tiempo, María Fernández empieza a sospechar de las extrañas explicaciones de Carlo sobre Estefanía, intuyendo que hay secretos ocultos que podrían desatar un conflicto aún mayor.

Entre emociones, peligro y secretos, el capítulo 833 de La Promesa promete ser uno de los más intensos de la semana, manteniendo a los seguidores pegados a la pantalla y expectantes por cada giro de la historia.

Emisión y dónde verlo

PUBLICIDAD