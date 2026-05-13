Los seguidores de ‘Sueños de libertad’ se preparan para un miércoles cargado de tensión y giros inesperados en la serie diaria de Antena 3. El capítulo 559, que se emitirá este miércoles 13 de mayo a las 15:45 horas, promete momentos decisivos que afectarán tanto a los personajes como a las tramas principales de las Perfumerías de la Reina.

Resumen de lo ocurrido en el capítulo anterior

El capítulo previo estuvo marcado por reconciliaciones y secretos que empiezan a salir a la luz:

Claudia y Miguel protagonizaron un acercamiento que sorprendió a todos.

Don Agustín descubre que Nieves trabajó para el Doctor Giralt .

. Mabel y Salva se reconciliaron después de sus tensiones.

Manuela y Julia sorprendieron a Eduardo con una información clave sobre el robo de camiones, inquietando a Salva.

Digna se ofreció a colaborar con Gabriel por el bien de la empresa.

Estas tramas han sentado las bases para un capítulo que promete emociones fuertes y decisiones importantes para los protagonistas.

Lo que sucederá en el capítulo 559

En el capítulo de hoy, Tasio se enfrenta a un momento de gran tensión emocional: tras una serie de malentendidos y conflictos, se acerca a Carmen suplicándole perdón, consciente de lo mucho que ha dañado su relación. Mientras tanto, Marta toma una decisión importante sobre su búsqueda de Fina, algo que podría cambiar la dinámica entre los personajes y traer nuevas sorpresas. Por su parte, Nieves realiza una llamada crucial, cuyo contenido puede tener repercusiones inesperadas para varios protagonistas. La jornada también trae revelaciones en la empresa: Salva confiesa algo a Tasio que añade aún más complicaciones, y Beatriz sigue investigando, cada vez más convencida de que Álvaro podría estar involucrado en el robo de los camiones. Entre emociones, secretos y tensiones, el capítulo de hoy promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla, mostrando cómo cada decisión puede alterar para siempre las relaciones dentro de las Perfumerías de la Reina.

Este capítulo será decisivo para varias relaciones y la estabilidad de las Perfumerías de la Reina, mostrando que la serie mantiene su habitual ritmo de intriga y emoción.

Emisión y dónde verlo

Fecha: miércoles 13 de mayo de 2026

miércoles 13 de mayo de 2026 Hora: 15:45 h (España)

15:45 h (España) Canal: Antena 3

Los espectadores pueden seguir cada detalle de las tramas en tiempo real, y tras la emisión, consultar resúmenes, análisis y reacciones en medios especializados.