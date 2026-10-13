14 de octubre: el santoral católico celebra a San Calixto I, papa y mártir. Antes de su pontificado estuvo desterrado en Cerdeña, se le vincula con el cementerio cristiano de la vía Apia y murió mártir en Roma.

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En Ceuta la conmemoración figura en calendarios parroquiales y en las celebraciones de catequesis y oración.

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San Calixto I

La tradición recoge que San Calixto I fue papa y mártir y que, antes de asumir el pontificado, padeció destierro en Cerdeña. Ese dato se sitúa en el contexto de las persecuciones que afectaron al Imperio y a la vida eclesial en Occidente.

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Se le asocia además con la administración del cementerio cristiano de la vía Apia, en Roma, un espacio ligado a la memoria de los fieles y de los mártires. Ese vínculo pone de relieve la atención a los aspectos funerarios y a la continuidad de la comunidad cristiana.

En el santoral se recuerda que murió mártir en Roma; el martirio se entiende como testimonio del compromiso cristiano durante las persecuciones.

Otros santos que se celebran el 14 de octubre

San Lúpulo de Capua : mártir cristiano venerado en Capua , en Campania .

: mártir cristiano venerado en , en . San Gaudencio de Rimini : obispo , tradicionalmente considerado primer obispo de Rímini .

: , tradicionalmente considerado primer obispo de . San Donaciano de Reims : obispo ; sus reliquias fueron trasladadas después a Brujas , en la actual Bélgica .

: ; sus fueron trasladadas después a , en la actual . San Fortunato de Todi : obispo de Todi , recordado por san Gregorio Magno por su dedicación a la asistencia de los enfermos .

: de , recordado por por su dedicación a la asistencia de los . Santa Manequilde de Châlons : virgen venerada desde antiguo en la región de Châlons (actual Francia ).

: venerada desde antiguo en la región de (actual ). San Venancio de Luni : obispo de Luni , con dedicación especial al cuidado del clero y de los monjes .

: de , con dedicación especial al cuidado del y de los . Santa Angadrisma de Beauvais : abadesa del monasterio del Oratorio , cerca de Beauvais (Francia).

: del monasterio del , cerca de (Francia). Santo Domingo Loricato : presbítero camaldulense y eremita, asociado a una vida de austeridad y penitencia .

: camaldulense y eremita, asociado a una vida de y . Beata Ana María Aranda Riera : virgen y mártir española, martirizada en Paterna , Valencia , durante la persecución religiosa de 1936 .

: española, martirizada en , , durante la persecución religiosa de . Beato Román Lysko : presbítero y mártir ucraniano, muerto en prisión en Leópolis hacia el 14 de octubre de 1949 .

: ucraniano, muerto en prisión en hacia . San Juan Ogilvie: presbítero y mártir jesuita escocés, ejecutado en Glasgow en 1615; fue canonizado por el papa Pablo VI en 1976.

Patronazgos y devoción en torno a la vía Apia

La devoción vincula a San Calixto I con el cuidado de los cementerios cristianos y con la memoria de los mártires por su papel en la administración del cementerio de la vía Apia.

En Ceuta, donde la vida parroquial sigue el calendario litúrgico, en estas fechas se subrayan en catequesis y grupos de oración aspectos como el martirio, el servicio y la continuidad de la comunidad cristiana.

Fuentes: datos del santoral y de la tradición eclesial sobre San Calixto I, su destierro en Cerdeña, su vinculación con la vía Apia y su martirio en Roma.

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