El santoral católico celebra hoy, 15 de julio, a San Vladimiro Basilio, rasgo firme de vida cristiana. Su recuerdo acompaña la oración de muchos fieles, especialmente cuando se busca un testimonio de coherencia.

Este miércoles, en el contexto habitual de la liturgia diaria, la Iglesia invita a situar el 15 de julio como jornada de recuerdo; no solo por la figura del santo principal, sino por la comunión de santos y beatos que también se nombran en el calendario.

San Vladimiro Basilio

Sobre San Vladimiro Basilio se transmite la veneración dentro de la tradición cristiana, y su nombre suele aparecer vinculado a una biografía en la que la piedad y la entrega ocupan el centro. En este día, su conmemoración se integra en el conjunto de santos que la Iglesia propone para crecer en conocimiento y en práctica espiritual.

Cuando se recuerda a un santo como Vladimiro Basilio, la atención suele ponerse en su capacidad para vivir la fe con coherencia: no como idea abstracta, sino como manera concreta de servir a Dios. Por eso, el 15 de julio funciona como ocasión para orar con más intención, especialmente si se busca seguir el ejemplo de una vida ordenada.

El legado espiritual que se asocia a su memoria invita a reconocer la importancia del testimonio personal. En el marco de una celebración litúrgica, San Vladimiro Basilio recuerda que la santidad se expresa en la constancia, la fidelidad y la unidad interior.

Para muchos devotos, la conmemoración del 15 de julio es también un momento para pedir gracia y fortaleza, siguiendo la tradición de invocar a los santos con sencillez. Así, su nombre queda unido a la oración de cada día.

Otros santos que se celebran el 15 de julio

San Abudemio de Ténedo : venerado en Ténedo , con memoria ligada a la tradición local.

: venerado en , con memoria ligada a la tradición local. San Andrés Nguyên Kim Thông Nam : mártir; su nombre figura en el santoral asociado a testimonios cristianos en Asia.

: mártir; su nombre figura en el santoral asociado a testimonios cristianos en Asia. San Ansuero y compañeros : mártires; su recuerdo se mantiene unido al de un grupo de testigos.

: mártires; su recuerdo se mantiene unido al de un grupo de testigos. San Atanasio de Nápoles : obispo con memoria en Nápoles , destacado por la tradición eclesial de su ciudad.

: obispo con memoria en , destacado por la tradición eclesial de su ciudad. San Buenaventura : teólogo y ministro franciscano; una figura muy conocida por la riqueza de su enseñanza espiritual.

: teólogo y ministro franciscano; una figura muy conocida por la riqueza de su enseñanza espiritual. San Catulino y compañeros : mártires; su culto se conserva en la memoria conjunta de varios testigos.

: mártires; su culto se conserva en la memoria conjunta de varios testigos. San David de Suecia : santo de origen escandinavo, venerado en la tradición nórdica.

: santo de origen escandinavo, venerado en la tradición nórdica. San Felipe de Alejandría y diez niños mártires : martirio asociado a Alejandría y a un grupo de niños .

: martirio asociado a y a un grupo de . San Félix de Tibiuca : mártir venerado en la tradición de Tibiuca .

: mártir venerado en la tradición de . San Gumberto de Ansbach : santo en Ansbach , recordado por la piedad de su testimonio.

: santo en , recordado por la piedad de su testimonio. San Jacobo de Nísibe : venerado en la tradición oriental, vinculado a Nísibe .

: venerado en la tradición oriental, vinculado a . San José de Tesalónica : santo recordado por su memoria en la región de los alrededores de Tesalónica .

: santo recordado por su memoria en la región de . San Pedro Nguyên Bá Tuân : mártir; su nombre aparece en el santoral por el testimonio cristiano.

: mártir; su nombre aparece en el santoral por el testimonio cristiano. San Plequelmo de Roermond : santo vinculado a Roermond , con tradición de veneración local.

: santo vinculado a , con tradición de veneración local. San Pompilio María Pirrotti (sacerdote escolapio): sacerdote de los escolapios , recordado por su dedicación pastoral.

(sacerdote escolapio): sacerdote de los , recordado por su dedicación pastoral. Beata Ana María Javouhey : beata; su memoria se asocia a la labor caritativa y educativa.

: beata; su memoria se asocia a la labor caritativa y educativa. Beato Antonio Beszta-Borowski : beato, figura de testimonio cristiano en el marco histórico en que vivió.

: beato, figura de testimonio cristiano en el marco histórico en que vivió. Beato Bernardo de Montcallier : beato con memoria vinculada a la santidad vivida en su tiempo.

: beato con memoria vinculada a la santidad vivida en su tiempo. Beato Ceslas de Cracovia : beato, venerado en la tradición por el ejemplo de su vida.

: beato, venerado en la tradición por el ejemplo de su vida. Beato Ignacio de Acebedo y compañeros : grupo de beatos; su recuerdo se mantiene unido al de compañeros .

: grupo de beatos; su recuerdo se mantiene unido al de . Beato Miguel Bernardo Marchand: beato, recordado por su coherencia cristiana.

Significado litúrgico del 15 de julio y cómo rezar a los santos

En el 15 de julio, cuando el calendario propone a San Vladimiro Basilio y a otros santos y beatos, una práctica tradicional es aprovechar la jornada para orar en familia o en comunidad con el nombre del santo del día. En términos litúrgicos, el modo habitual de hacerlo es introducir la oración de petición con una invocación directa: recordar a San Vladimiro Basilio y pedirle, por su memoria, fidelidad y fortaleza para cumplir la voluntad de Dios.

También es costumbre, especialmente entre devotos, asociar el día a una intención concreta: dar gracias por los santos que precedieron en la fe, y pedir por quienes atraviesan dificultades. Si se reza con los otros santos del listado, conviene elegir uno y vincularlo a una necesidad concreta (por ejemplo, por la labor educativa, por los mártires o por los sacerdotes), siguiendo el espíritu de la memoria litúrgica del 15 de julio.