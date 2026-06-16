El santoral católico celebra hoy, 17 de junio, a Beato Pablo Burali, obispo de Piacenza y Nápoles, con fecha de vida marcada por su muerte en 1578. En esta jornada, la Iglesia propone su ejemplo de gobierno pastoral y fidelidad eclesial.

Este miércoles 17 de junio, el recuerdo del beato Burali invita a mirar cómo los obispos del siglo XVI afrontaban la misión en tiempos de reforma y renovación católica, atendiendo a la predicación, la disciplina y el cuidado de la comunidad. Aunque no sea una fecha “central” del año litúrgico, su conmemoración ayuda a contextualizar la vida cristiana en clave de responsabilidad.

Beato Pablo Burali (m. 1578)

El beato Pablo Burali es venerado como obispo en las sedes de Piacenza y Nápoles. Su biografía se ubica en el siglo XVI, un tiempo en el que la Iglesia católica intensificó la formación del clero y la atención a la vida parroquial.

Una de las claves de su figura es el servicio episcopal: dirigir una diócesis no era solo administrar, sino sostener la fe con coherencia, promoviendo la correcta enseñanza y el acompañamiento espiritual de los fieles. En este sentido, su memoria se conecta con el trabajo pastoral propio del ministerio ordenado.

Su nombre aparece ligado a dos escenarios distintos: Piacenza, en Italia, y Nápoles, gran centro urbano y eclesial. Ese paso por sedes diferentes refleja la movilidad y la responsabilidad que podían asumir los prelados en la época.

El legado espiritual del beato Burali se resume en una idea muy concreta: la autoridad en la Iglesia se entiende como servicio. Por eso, el 17 de junio es una buena fecha para recordar que la fe también se vive en el día a día de la comunidad, cuando el obispo impulsa la unidad y la disciplina cristiana.

Otros santos que se celebran el 17 de junio

Santos Blasto y Diógenes : mártires (s. inc.), conocidos por el testimonio de sangre en los primeros siglos.

: mártires (s. inc.), conocidos por el testimonio de sangre en los primeros siglos. Santos Isauro, Inocente, Félix, Hérmio, Peregrino y Basilio de Apolonia : mártires (s. inc.), grupo tradicionalmente citado por su perseverancia.

: mártires (s. inc.), grupo tradicionalmente citado por su perseverancia. Santos Nicandro y Marciano de Dorostoro : mártires (c. 297), ligados a la antigua región de Dorostoro.

: mártires (c. 297), ligados a la antigua región de Dorostoro. San Antidio de Besançon : obispo y mártir (c. 411), figura del episcopado galo con fama de valentía.

: obispo y mártir (c. 411), figura del episcopado galo con fama de valentía. San Hipacio de Bitinia : hegúmeno (446), abad o superior monástico venerado por su vida de dirección.

: hegúmeno (446), abad o superior monástico venerado por su vida de dirección. San Himerio de Amelia : (s. V), santo asociado a la tradición local de Amelia.

: (s. V), santo asociado a la tradición local de Amelia. San Herveo de Bretaña : eremita (s. VI), ejemplo de vida retirada y oración.

: eremita (s. VI), ejemplo de vida retirada y oración. San Avito de Orleans : abad (c. 530), recordado por su servicio monástico en Orleans.

: abad (c. 530), recordado por su servicio monástico en Orleans. San Raniero de Pisa : peregrino (1160), venerado como viajero por la fe y la hospitalidad.

: peregrino (1160), venerado como viajero por la fe y la hospitalidad. Santa Teresa de Lorvaô : reina (1250), vinculada a la realeza y a la devoción de su tiempo.

: reina (1250), vinculada a la realeza y a la devoción de su tiempo. San Pedro Da : mártir (1862), testigo de la fe en época moderna.

: mártir (1862), testigo de la fe en época moderna. San Alberto Chmielowski : (s. XX), santo relacionado con el compromiso con los necesitados.

: (s. XX), santo relacionado con el compromiso con los necesitados. Beato Pedro Gambacorta : (1435), beato con huella histórica en el ámbito cristiano de su época.

: (1435), beato con huella histórica en el ámbito cristiano de su época. Beato Felipe Pappon: presbítero y mártir (1794), recordado por su entrega sacerdotal hasta el martirio.

Significado litúrgico y devociones para el 17 de junio

En la tradición popular, el 17 de junio suele aprovecharse para rezar por el clero y por la fidelidad de los pastores, tomando como referencia a Beato Pablo Burali, obispo de Piacenza y Nápoles. También es habitual dedicar unas oraciones a los mártires del día —como Blasto y Diógenes, o Nicandro y Marciano de Dorostoro—, recordando que su testimonio nacía del valor para sostener la fe hasta el final.

Si buscas una práctica concreta, puedes unir la conmemoración del beato con una petición breve por las vocaciones y por la perseverancia en la vida cristiana, especialmente en medio de tareas exigentes como las del ministerio episcopal o el camino monástico, presente en figuras como San Hipacio de Bitinia o San Avito de Orleans. En esta fecha, el santoral ofrece un abanico claro: obispo, mártir, hegúmeno, eremita y peregrino, todos ellos recordando que la santidad también tiene nombre y oficio.