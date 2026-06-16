El histórico evento UFC Freedom 250, celebrado el pasado domingo en los jardines de la Casa Blanca y en el que Ilia Topuria perdió ante Justin Gaethje, estuvo a punto de convertirse en el escenario de una tragedia. Una intervención de la inteligencia estadounidense logró desbaratar un complejo complot terrorista programado para ejecutarse durante la velada. Por el momento, cinco personas permanecen bajo custodia policial.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la operación a través de sus redes sociales, detallando que la agencia y sus socios de las fuerzas del orden tomaron conocimiento de una amenaza potencial el pasado 10 de junio. Gracias a la rápida neutralización del riesgo, el evento pudo desarrollarse sin incidentes, aunque las autoridades se mantienen en alerta máxima y han instado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información relevante.

Los detalles de la investigación revelan la magnitud del ataque planificado. El complot consistía en desplegar dos drones cargados de explosivos sobre la multitud para sembrar el pánico inicial, momento en el que varios francotiradores abrirían fuego contra los asistentes. El plan incluía una segunda oleada en la que los atacantes pretendían asaltar directamente la residencia presidencial.

La caída de la red terrorista se originó gracias a la llamada de un ciudadano. Un familiar de uno de los implicados contactó con las autoridades tras alarmarse por los comentarios sospechosos que este realizó sobre el evento. La posterior detención de un sospechoso en Ohio desencadenó una serie de arrestos en cadena de los demás integrantes del grupo, quienes se coordinaban a través de chats de mensajería privada.

Este grave intento de atentado se suma a la tensión de seguridad vivida en la capital estadounidense a finales de abril, cuando el Servicio Secreto tuvo que abrir fuego contra un individuo armado en un puesto de control de la Casa Blanca. La investigación de este nuevo complot continúa abierta para determinar posibles ramificaciones o conexiones internacionales.