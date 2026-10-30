El santoral católico celebra hoy, 30 de octubre, a San Marciano de Siracusa, considerado por la tradición el primer obispo de esta ciudad de Sicilia. Su nombre está vinculado a la primera evangelización de la localidad.

Lee tambien: Audiencias TV, 29 de octubre: lo más visto y el ranking

Este viernes, el santoral reúne también a obispos, mártires y religiosos de distintos lugares. Entre ellos se encuentran San Marcelo, centurión martirizado en Tánger, y la beata Bienvenida Boiani, vinculada a la espiritualidad dominicana.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

San Marciano de Siracusa

La tradición considera a San Marciano el primer obispo de Siracusa, ciudad situada en la isla italiana de Sicilia. Su recuerdo está ligado a los comienzos de la comunidad cristiana de la localidad.

Lee tambien: Estrenos en streaming: qué ver del 30 de octubre al 6 de noviembre

También se le cuenta entre los primeros evangelizadores de Siracusa. Esa tarea de anunciar la fe cristiana ocupa un lugar central en la tradición que conserva su memoria.

Su conmemoración del 30 de octubre recuerda tanto su condición de obispo como su vinculación con la historia religiosa de la ciudad siciliana.

Otros santos que se celebran el 30 de octubre

San Serapión de Antioquía : obispo de Antioquía entre finales del siglo II y comienzos del III, conocido por sus escritos en defensa de la fe cristiana.

: obispo de Antioquía entre finales del siglo II y comienzos del III, conocido por sus escritos en defensa de la fe cristiana. Santa Eutropia de Alejandría : mártir que murió tras sufrir tormentos por negarse a renunciar a su fe.

: mártir que murió tras sufrir tormentos por negarse a renunciar a su fe. San Marcelo : centurión romano martirizado en Tánger después de declarar su fe cristiana y abandonar sus armas y distintivos militares.

: centurión romano martirizado en Tánger después de declarar su fe cristiana y abandonar sus armas y distintivos militares. Santos Claudio, Lupercio y Victorio : mártires venerados en León, donde murieron durante la persecución de Diocleciano.

: mártires venerados en León, donde murieron durante la persecución de Diocleciano. San Máximo de Cuma : mártir cristiano venerado en Cuma, en la región italiana de Campania.

: mártir cristiano venerado en Cuma, en la región italiana de Campania. San Germán de Capua : obispo de Capua cuya vida y actividad pastoral fueron recordadas por el papa san Gregorio Magno.

: obispo de Capua cuya vida y actividad pastoral fueron recordadas por el papa san Gregorio Magno. San Gerardo de Potenza : obispo venerado por su actividad pastoral y su servicio a la comunidad cristiana.

: obispo venerado por su actividad pastoral y su servicio a la comunidad cristiana. Beata Bienvenida Boiani : religiosa italiana vinculada a la espiritualidad dominicana, dedicada a la oración y a la penitencia.

: religiosa italiana vinculada a la espiritualidad dominicana, dedicada a la oración y a la penitencia. Beato Juan Slade : laico inglés ejecutado en Winchester durante el reinado de Isabel I por rechazar la autoridad de la monarca en cuestiones espirituales.

: laico inglés ejecutado en Winchester durante el reinado de Isabel I por rechazar la autoridad de la monarca en cuestiones espirituales. Beato Terencio Alberto O’Brien : dominico irlandés y obispo de Emly que atendió a enfermos durante una epidemia y fue ejecutado en el periodo de Oliver Cromwell.

: dominico irlandés y obispo de Emly que atendió a enfermos durante una epidemia y fue ejecutado en el periodo de Oliver Cromwell. San Ángel de Acri : sacerdote capuchino italiano que predicó durante décadas en distintas regiones del Reino de Nápoles.

: sacerdote capuchino italiano que predicó durante décadas en distintas regiones del Reino de Nápoles. Beato Juan Miguel Langevin : sacerdote francés ejecutado en Angers durante la Revolución francesa por permanecer fiel a su ministerio.

: sacerdote francés ejecutado en Angers durante la Revolución francesa por permanecer fiel a su ministerio. Beato Alejandro Zaryckyj: sacerdote greco-católico ucraniano perseguido por el régimen soviético, deportado a Kazajistán y muerto en cautiverio.

Los primeros cristianos de Siracusa

La figura de San Marciano se conserva en la tradición como parte de los orígenes cristianos de Siracusa. Su condición de primer obispo y su papel como evangelizador explican el lugar que ocupa en la memoria religiosa de la ciudad.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

Te puede interesar