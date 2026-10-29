1916: Se inaugura oficialmente el Colegio San Agustín de Ceuta

El 29 de octubre de 1916 tuvo lugar la inauguración oficial del Colegio San Agustín de Ceuta, presidida por el comandante general Joaquín Miláns del Bosch.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Se inaugura oficialmente el Colegio San Agustín de Ceuta», que toma como referencia «Instituto de Estudios Ceutíes · Reseña histórica del Colegio San Agustín».

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2024

Lluvias torrenciales en España dejan al menos 237 personas fallecidas, decenas de desaparecidos y devasta la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía; convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales en la historia de España.

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2023

En Kerala, India, un atentado explosivo durante una asamblea de testigos de Jehová mata a 2 personas y deja 55 heridos.

1998

En Cabo Kennedy despega el Transbordador espacial Discovery en una misión espacial de experimentación con siete tripulantes entre ellos el veterano astronauta John Glenn y el astronauta español Pedro Duque.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 29 de octubre.

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