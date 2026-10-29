Sueños de Libertad abordará el viernes 30 de octubre en Antena 3 los intentos de Begoña por proteger a Julia y la oferta de Damián a Gabriel. La serie sigue a una familia perfumera en la Toledo de los años 50.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el viernes 30 de octubre

Begoña acudirá a casa de los De la Reina para convencer a Julia de que regrese con ella. Durante la visita, Digna descubrirá las amenazas de Gabriel, que está dispuesto a recurrir a sus derechos como padre si la niña mantiene su negativa. Julia no dará su brazo a torcer, pese a las consecuencias que pueda acarrearle su decisión.

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Digna y Damián intentarán encontrar una solución para que la pequeña permanezca con sus abuelos. El patriarca planteará a Gabriel una oferta a cambio de que acepte que Julia siga viviendo con ellos. Mientras tanto, Begoña comprenderá que necesita tomar una decisión determinante para protegerla, en un momento del que Beatriz será testigo.

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Salva seguirá intentando ayudar a Tomás, su padre, que le explicará las circunstancias que lo han llevado a una situación desesperada, marcada por el alcohol y las deudas. Mabel propondrá a Salva una posible solución para afrontar sus problemas.

En La Industrial, Luis confirmará el valor del almizcle sintético obtenido por accidente. Damián querrá registrar cuanto antes la patente, aunque Tasio le advertirá de que el procedimiento no será tan sencillo como esperaba.

La relación secreta de Paula y Tasio también tendrá consecuencias. Valentina se siente traicionada y sus palabras llevarán a Paula a reflexionar sobre el precio de mantener una relación a escondidas. Claudia arremeterá contra Tasio y contra Salva por haber sido su cómplice, mientras la situación le recuerda experiencias dolorosas de su pasado.

Por otra parte, Eduardo decidirá contarle a Manuela la historia que lo une a la mujer y a la joven de la fotografía.

Fina se enfrentará a Bianca después de escuchar cómo habla de Claudia. La actitud de la pintora hará que Fina cuestione su propuesta.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 680 de Sueños de Libertad se emite el viernes 30 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por Infobae. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del viernes 30 de octubre, consultada en FormulaTV.

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