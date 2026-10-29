Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, miércoles 28 de octubre, con el 18,5 % de cuota de pantalla y 2.338.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:05.
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Los programas más vistos del prime time
- Horizonte: Avance (Cuatro): 15,3 % de cuota y 1.833.000 espectadores
- Especial Informativo (Tragedia Ferroviaria) (Antena 3): 11,8 % de cuota y 1.449.000 espectadores
- Especial Informativo: Tragedia Ferroviaria (La 1): 11,1 % de cuota y 1.047.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 16 % de cuota y 1.013.000 espectadores
- La Mesa (Antena 3): 11,4 % de cuota y 659.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 5 % de cuota y 642.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 5,2 % de cuota y 633.000 espectadores
- Cine (Planes de Boda) (Telecinco): 6,4 % de cuota y 519.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4,4 % de cuota y 466.000 espectadores
- Telenoticies Vespre (TV3): 21,8 % de cuota y 423.000 espectadores
Ranking de cadenas del miércoles
La 1 fue la cadena más vista del día, con el 15,4 % de cuota de pantalla.
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- La 1: 15,4 %
- Antena 3: 13,6 %
- Cuatro: 10,3 %
- Autonómicas (FORTA): 8,7 %
- Telecinco: 8,7 %
- Temáticas de pago: 8,7 %
- laSexta: 5,8 %
- La 2: 3 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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