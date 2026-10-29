Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, miércoles 28 de octubre, con el 18,5 % de cuota de pantalla y 2.338.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:05.

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Los programas más vistos del prime time

Horizonte: Avance (Cuatro): 15,3 % de cuota y 1.833.000 espectadores Especial Informativo (Tragedia Ferroviaria) (Antena 3): 11,8 % de cuota y 1.449.000 espectadores Especial Informativo: Tragedia Ferroviaria (La 1): 11,1 % de cuota y 1.047.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 16 % de cuota y 1.013.000 espectadores La Mesa (Antena 3): 11,4 % de cuota y 659.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 5 % de cuota y 642.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 5,2 % de cuota y 633.000 espectadores Cine (Planes de Boda) (Telecinco): 6,4 % de cuota y 519.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 4,4 % de cuota y 466.000 espectadores Telenoticies Vespre (TV3): 21,8 % de cuota y 423.000 espectadores

Ranking de cadenas del miércoles

La 1 fue la cadena más vista del día, con el 15,4 % de cuota de pantalla.

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La 1: 15,4 % Antena 3: 13,6 % Cuatro: 10,3 % Autonómicas (FORTA): 8,7 % Telecinco: 8,7 % Temáticas de pago: 8,7 % laSexta: 5,8 % La 2: 3 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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