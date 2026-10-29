La Promesa aborda el viernes 30 de octubre en La 1 las dudas de Martina sobre anunciar su embarazo y las sospechas de Curro sobre quién disparó a Jana.

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Qué pasará en La Promesa el viernes 30 de octubre

Adriano no cree que sea buena idea anunciar el embarazo, pero Martina sigue indecisa. Casilda invita a la joven a un plan e ignora a Adriano, que asume que tendrá que acostumbrarse a quedarse fuera.

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Por su parte, Curro cuenta a Manuel que cree que fue Leocadia, y no Cruz, quien disparó a Jana. Curro piensa que Leocadia lo hizo para inculpar a Cruz y vengarse de ella.

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Durante la merienda, el heredero y Julieta discuten ante Simona, que se queda desconcertada. Mientras tanto, Máximo exige a Lorenzo que le explique de dónde sacó el dinero.

En la cocina, las cocineras discuten por el menú delante de Teresa. El ama de llaves les pone firmes y les advierte de que, si no se ponen de acuerdo, tomará medidas. Las cocineras aseguran que llegarán a un acuerdo.

María insiste hasta que Carlo duerme en la cama, pero ella llora entre sus brazos porque aún le duele lo de Samuel. Carlo comprende lo que le ocurre y la tranquiliza.

Julio y Teresa se reconcilian para garantizar el buen funcionamiento de La Promesa. Teresa también trata de que el resto acepte a Julio, aunque no consigue resultados.

Curro está angustiado porque no encuentra a Pía. Ángela le exige sinceridad y le pregunta por qué echó a la señora Adarre.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo de La Promesa se emite el viernes 30 de octubre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 30 de octubre, consultada en FormulaTV.

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