Mounir Nasraoui, padre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, se ha convertido en el centro de la atención mediática tras la celebración de la gala del Balón de Oro al publicar una llamada de auxilio a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

El progenitor del joven deportista ha sorprendido a sus seguidores al lanzar un mensaje en el que solicita asistencia de forma explícita a la afición azulgrana, una petición que ha acompañado de una fotografía en la que aparece junto al presidente del club catalán, Joan Laporta. La publicación se ha producido en un contexto marcado por la incertidumbre respecto a las causas de su solicitud y poco después de que trascendiera su implicación en un grave incidente registrado en el aeropuerto de Barcelona-El Prat previo a su desplazamiento a la capital británica.

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Mounir Nasraoui pide ayuda a la afición del FC Barcelona tras la gala del Balón de Oro

La intervención de Mounir Nasraoui en la red social Instagram ha generado un notable revuelo dentro del entorno del club barcelonista por el tono de sus palabras y la falta de precisiones sobre la naturaleza de la situación que atraviesa. «Hola, buenos días a toda la familia blaugrana. Necesito ayuda como persona y ser humano», ha redactado el padre de la estrella azulgrana en el texto de su publicación. El hecho de que el mensaje aparezca ilustrado con una instantánea junto a Joan Laporta ha llevado a interpretar que la petición de auxilio va dirigida de forma explícita tanto a los aficionados como a la propia institución deportiva.

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La difusión de esta llamada de socorro se produce en las horas posteriores a la entrega del Balón de Oro, ceremonia en la que su hijo no logró hacerse con el galardón. La ausencia de explicaciones adicionales en el texto compartido por Nasraoui ha disparado las especulaciones sobre los motivos reales de su pronunciamiento público, si bien las informaciones disponibles vinculan el origen de esta reacción al episodio vivido horas antes de volar a la gala.

Un acalorado incidente en la terminal de El Prat requirió la intervención de la Guardia Civil

El suceso que precede a la publicación del padre del futbolista tuvo lugar el pasado lunes en una cafetería del aeropuerto de Barcelona-El Prat, momentos antes de que Nasraoui y Lamine Yamal tomaran un avión con destino a Londres. De acuerdo con las informaciones difundidas por medios catalanes, el origen del altercado se desencadenó cuando una empleada del local le pidió que retirara una chaqueta ubicada en una zona no autorizada. La indicación de la trabajadora derivó en una acalorada discusión en la que la tensión aumentó de manera progresiva.

Durante la disputa, el progenitor del jugador habría escupido en el rostro a la empleada de la cafetería. Ante la presunta agresión, un usuario presente en el establecimiento intervino para tratar de frenar el comportamiento de Nasraoui y calmar el ambiente. Sin embargo, el padre del delantero respondió supuestamente propinando un golpe al cliente y amenazando con lanzar una silla del local, lo que agravó la situación en la terminal hasta requerir la presencia de las fuerzas de seguridad.

Efectivos de la Guardia Civil se personaron en el lugar de los hechos para controlar el altercado y restablecer la normalidad en la zona aeroportuaria. A pesar de la gravedad del episodio y del despliegue policial, el incidente no impidió que Mounir Nasraoui embarcara con normalidad en el vuelo previsto junto a su hijo para asistir a la gala del Balón de Oro en la capital británica. Este evento no constituye el primer altercado violento en el que se ve implicado el progenitor del futbolista, una circunstancia que genera incomodidad en el deportista ante la posibilidad de que su imagen pública se vea afectada tras su consolidación en el FC Barcelona y en la selección española.