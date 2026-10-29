Victoria decide contar la verdad sobre la muerte de Pilara en Valle Salvaje, en el capítulo que La 1 emite el viernes 30 de octubre. La ficción rural, ambientada en la Asturias del siglo XIX, cierra la semana con varios conflictos familiares y sentimentales abiertos.

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Qué pasará en Valle Salvaje el viernes 30 de octubre

La tensión entre Victoria y José Luis alcanza un punto crítico. Ella quiere que el antiguo duque anuncie su compromiso con Enriqueta, pero él no parece dispuesto a aceptar sus exigencias.

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Victoria ya le ha advertido de que, si no cumple sus condiciones, revelará que él la obligó a asesinar a Pilara. Ante la falta de avances, decide presentarse en palacio para contar la verdad sobre aquella muerte. La confesión también la situaría a ella en una posición comprometida.

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Por otra parte, Leonor teme que la creciente cercanía entre Rosalía y Rafael termine provocando sufrimiento a su hermana. Rosalía intenta tranquilizarla, aunque sus sentimientos por el duque son cada vez más difíciles de disimular. La situación de Lucas mantiene a Rafael especialmente vulnerable y complica ese acercamiento.

En el terreno sentimental, Alejo se derrumba ante Luisa, agotado por las presiones para aceptar una boda que no desea. Quiere seguir luchando por su relación, pero desconoce que ella también soporta las amenazas de Manuela y ha decidido guardar silencio para no preocuparlo. Ambos prometen permanecer unidos, pese a los obstáculos.

Bárbara, por su parte, sigue sin aceptar que Genaro pertenezca al Santo Oficio, a pesar de las advertencias de Matilde y Atanasio. También le cuesta asumir que su confianza en él pueda haberla colocado en una situación peligrosa.

Una llegada inesperada a Valle Salvaje amenaza con alterar de nuevo la tranquilidad de Bárbara, mientras Victoria se dispone a revelar el secreto sobre la muerte de Pilara.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo de Valle Salvaje se emite el viernes 30 de octubre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por Infobae. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 30 de octubre, consultada en FormulaTV.

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