El santoral católico celebra hoy, 9 de julio, a Santa Verónica Giuliani, religiosa capuchina conocida por su experiencia mística y sus estigmas. Su vida, marcada por la oración y la penitencia, sigue siendo recordada en numerosas devociones.

Este jueves 9 de julio cae fuera del eje principal de los grandes ciclos litúrgicos, pero la conmemoración de la santa ofrece un buen momento para acercarse a la espiritualidad franciscana-capuchina y a la fuerza de la tradición de la Caridad vivida en lo cotidiano.

Santa Verónica Giuliani (1660-1727)

Verónica Giuliani nació en Mercatello (Italia) en el siglo XVII y entró como religiosa capuchina en un ambiente de intensa vida contemplativa. La historia de su proceso espiritual está muy ligada al carisma franciscano: silencio, penitencia y una profunda atención a la Eucaristía.

Un rasgo por el que se la recuerda especialmente son los estigmas y el conjunto de fenómenos místicos atribuidos a su oración. Sin reducir su figura a lo extraordinario, la tradición destaca cómo esa unión con Cristo se traducía en una vida fraterna y en una gran fidelidad a la disciplina religiosa.

En sus escritos y testimonios aparece una insistencia en el amor a la pasión de Cristo y en la transformación interior que nace de la contemplación. Su enseñanza es breve en apariencia, pero constante: volver al corazón de la fe mediante la oración perseverante.

Su legado espiritual también se refleja en la difusión de su figura en la cultura religiosa italiana, donde se la conoce como una mística capuchina y se la invoca en contextos de sufrimiento y de búsqueda de intimidad con Dios. La Iglesia la propone como ejemplo de vida escondida y fecunda.

Otros santos que se celebran el 9 de julio

San Audaz de Velino (s. III): mártir vinculado a la tradición hagiográfica de los primeros siglos, en el área del Velino .

(s. III): mártir vinculado a la tradición hagiográfica de los primeros siglos, en el área del . Santa Everilda de Sajonia (s. VII): santa de la región de Sajonia , recordada en la devoción popular medieval.

(s. VII): santa de la región de , recordada en la devoción popular medieval. San José Yuan Zaide (s. XIX): mártir de la era de las persecuciones en China , asociado a la memoria de los cristianos perseguidos.

(s. XIX): mártir de la era de las persecuciones en , asociado a la memoria de los cristianos perseguidos. Beato Adriano Fortescue (s. XVI): beato, ligado al contexto histórico de los católicos en Inglaterra durante el siglo XVI.

(s. XVI): beato, ligado al contexto histórico de los católicos en durante el siglo XVI. Beato Fidel Chojnacki (s. XX): beato, recordado en el siglo XX por su testimonio cristiano.

(s. XX): beato, recordado en el siglo XX por su testimonio cristiano. San Joaquín He Kaizhi (s. XIX): mártir de China , perteneciente a la memoria de los santos misioneros y perseguidos.

(s. XIX): mártir de , perteneciente a la memoria de los santos misioneros y perseguidos. Beata Juana Scopelli (s. XV): beata, tradicionalmente recordada por su vida cristiana en la Italia del siglo XV.

(s. XV): beata, tradicionalmente recordada por su vida cristiana en la del siglo XV. Beata María de Jesús Crucificado Petkovic (s. XX): beata vinculada a la tradición del siglo XX, asociada a una intensa vida espiritual centrada en el Crucificado .

(s. XX): beata vinculada a la tradición del siglo XX, asociada a una intensa vida espiritual centrada en el . Beata Paulina del Corazón de Jesús Agonizante (s. XX): beata, conocida por su espiritualidad en torno al Corazón de Jesús y la contemplación del sufrimiento.

Devoción popular y rasgos de la jornada

En torno al 9 de julio se mantiene viva la tradición de invocar a Santa Verónica Giuliani como mística capuchina cuando se busca fortaleza interior: la devoción suele unir su memoria con la práctica del silencio orante y la fidelidad a la penitencia moderada. En muchas casas, además, se aprovecha el día para acercarse a la oración personal y a la meditación de la Pasión de Cristo, especialmente en fechas cercanas a la conmemoración de la santa. Por su parte, la presencia de numerosos mártires y beatos del listado —desde el siglo III hasta el siglo XX— recuerda que el santoral de este jueves sostiene una lectura histórica: la fe se vivió en tiempos de persecución, en la vida religiosa y en el testimonio de quienes siguieron a Cristo con constancia.