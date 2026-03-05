El Tribunal Regional de Berlín ha dictado sentencia este jueves contra Wassim Al Mussleh, el ciudadano sirio de 20 años que en febrero del año pasado atacó con un cuchillo a un joven español en las inmediaciones del Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La magistrada Doris Husch ha impuesto una pena de 13 años de prisión por delitos de tentativa de asesinato y lesiones graves.

Un ataque con trasfondo ideológico

Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando Al Mussleh —entonces de 19 años— abordó a la víctima, un bilbaíno de 30 años, causándole heridas profundas en el cuello y la cara. Según la fiscalía, el agresor se había radicalizado a través de internet y acudió al céntrico monumento berlinés con la intención específica de atacar a personas de origen judío o israelí.

El joven español, que se encontraba en el lugar en ese momento, sufrió secuelas de extrema gravedad debido a la violencia del ataque.

El debate sobre la condena

La sentencia de 13 años se sitúa en un punto intermedio entre las peticiones de las distintas partes implicadas en el proceso:

Fiscalía: Solicitaba la cadena perpetua , la pena máxima en el Código Penal alemán, al considerar probada la tentativa de pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico .

Solicitaba la , la pena máxima en el Código Penal alemán, al considerar probada la tentativa de pertenencia a la organización terrorista . Acusación Popular: El abogado de la víctima, Sebastian Sevenich, había pedido 15 años de cárcel.

El abogado de la víctima, Sebastian Sevenich, había pedido de cárcel. Defensa: Solicitaba una reducción de la pena hasta los 7 años.

Claves del perfil del agresor

Wassim Al Mussleh llegó a Alemania como refugiado sirio. Durante el juicio, se confirmó que su proceso de radicalización fue rápido y se gestó en entornos digitales, lo que le llevó a ejecutar el atentado en uno de los puntos más simbólicos de la capital alemana. Aunque el acusado confesó la autoría de los hechos, el tribunal ha considerado la gravedad de las lesiones y el componente de odio racial y religioso para fijar la condena final.