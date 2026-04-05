La Guardia Civil implementa un pionero Plan de Asistencia Psicológica Integral para los investigadores de la UCO. El objetivo: evitar secuelas mentales ante el visionado de material «sádico y traumático».

MADRID – Hay imágenes que ninguna persona debería ver, pero alguien tiene que hacerlo para detener a los culpables. Los agentes de la Sección de Investigación de la Explotación Sexual Infantil de la UCO (Unidad Central Operativa) conviven diariamente con lo que definen como material «tremendamente sensible y emocionalmente impactante». Para sobrevivir a este horror, la Guardia Civil ha blindado a sus efectivos con una «coraza» institucional: un protocolo psicológico de 360 grados.

Un filtro antes de la primera imagen

No todo el mundo sirve para esta misión. Desde hace casi dos años, el acceso a esta unidad del Departamento contra el Cibercrimen comienza con una evaluación exhaustiva de perfiles. Durante quince días, los aspirantes se someten a entrevistas y a una exposición progresiva al horror.

Fase de choque: Los psicólogos muestran primero imágenes de adolescentes semidesnudos; luego, niños de corta edad en situaciones de vulnerabilidad, hasta llegar al nivel más alto: escenas que rozan la tortura y el sadismo .

Los psicólogos muestran primero imágenes de adolescentes semidesnudos; luego, niños de corta edad en situaciones de vulnerabilidad, hasta llegar al nivel más alto: . La criba: Según los propios agentes, muchos candidatos abandonan el proceso antes de llegar al último nivel de dureza. Reconocen que para este trabajo «hay que estar un poco deshumanizado» o tener la capacidad de desconectar el lado emocional para no quebrar.

El peligro de las palabras

Aunque el impacto visual es devastador, los investigadores advierten de un peligro más sutil pero igual de perturbador: los textos.

Los foros y mensajes donde los depredadores detallan sus fantasías suelen ser «más dañinos que las imágenes». Según los agentes, la mente de estos pedófilos es capaz de imaginar atrocidades que superan lo que físicamente pueden realizar, creando un escenario «tremendamente peligroso» que resulta difícil de procesar para una mente sana.

«O existe un plan de asistencia psicológica o al final tendríamos un problema de enfermedad mental», afirman los investigadores.

Más allá de la pantalla: Identificar a las víctimas

El trabajo no se limita a observar el delito, sino a rescatar a quien lo sufre. En reuniones internacionales que duran semanas, policías de todo el mundo analizan minuciosamente cada archivo buscando pistas:

Sonidos de fondo: El ruido de una calle o el acento de una voz.

El ruido de una calle o el acento de una voz. Entorno: Un programa de televisión o un objeto que ubique geográficamente la escena.

Un programa de televisión o un objeto que ubique geográficamente la escena. El dato: En el 90% de los casos, solo la víctima es visible, mientras el autor se mantiene en las sombras.

Videojuegos: El nuevo campo de batalla

La Guardia Civil pone el foco en los videojuegos y redes sociales, donde los depredadores captan a menores. Casos como el de un ciudadano argentino detenido por la UCO en 2022 —condenado a 433 años de cárcel tras producir material con 32 víctimas— demuestran la magnitud del desafío.

El protocolo de la Guardia Civil no termina cuando el agente apaga el ordenador. El plan incluye sesiones grupales e individuales anuales y, lo más importante, un acompañamiento cuando deciden abandonar la unidad, asegurando que el paso por el «infierno digital» no les deje secuelas permanentes en su vida civil.