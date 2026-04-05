Con la permanencia ya en el bolsillo, ambos conjuntos buscan un billete hacia el playoff. Aleix Garrido podrá jugar tras ser «indultado» y el Ceuta recupera efectivos para su ‘caballería’.

El fútbol concede a veces treguas de felicidad, y el duelo de este domingo en Ipurua es una de ellas. Eibar (51 puntos) y AD Ceuta (48 puntos) llegan a la recta final del curso con los deberes hechos: la permanencia, ese objetivo de los 50 puntos que quita el sueño a medio país, es ya una realidad virtual para ambos. Sin presión, pero con el colmillo afilado, ambos se suben al «último ferry» que conduce a la lucha por el ascenso a Primera División.

El fortín armero y el «indulto» de Garrido

El conjunto guipuzcoano atraviesa su mejor momento del 2026. Tras siete jornadas sin conocer la derrota y con un pleno de victorias como local que asusta, el equipo de Joseba Etxeberria busca dar caza al Castellón (54 puntos), que marca el límite del playoff.

Para este tercer asalto de la semana, se esperan rotaciones clave. Jair regresará al centro de la zaga junto a Nolaskoain, mientras que Martón apunta a la punta de ataque. La gran noticia para el Eibar es la presencia de Aleix Garrido; aunque acumulaba cinco amarillas, la sanción se trasladará a la próxima jornada frente al Valladolid, permitiéndole liderar el centro del campo mañana.

La «caballería» del Superferry no se rinde

En el bando caballa, el mensaje institucional es de cautela, pero el vestuario destila ambición. El presidente, Luhay Hamido, fue tajante: “La misión está cumplida, los playoffs no existen”. Una estrategia para liberar de carga mental a una plantilla que hace solo cinco años militaba en Tercera RFEF. Sin embargo, su técnico, José Juan Romero, es más pasional: “Si hacemos playoff, me voy andando a Roma”.

Tras una semana de trabajo en Burgos para evitar el desgaste de los viajes, el Ceuta recupera piezas. Anuar y Marc Domènech ya son convocables, lo que permite a Romero refrescar un once donde Marcos Fernández sigue siendo la gran esperanza. Con 11 goles en su cuenta, el técnico no escatima en elogios: «Es de los mejores delanteros de la Liga Hypermotion».

Claves del encuentro

Rigor defensivo: El Eibar ha basado su escalada en la portería a cero y un balón parado letal.

El Eibar ha basado su escalada en la portería a cero y un balón parado letal. Rotaciones: Al ser el tercer partido en siete días, se esperan cambios significativos en ambas escuadras.

Al ser el tercer partido en siete días, se esperan cambios significativos en ambas escuadras. El factor Ipurua: Siete victorias consecutivas como local avalan al Eibar como el equipo más en forma del año.

Camino al Playoff

Equipo Puntos Tendencia CD Castellón 54 Marca el playoff SD Eibar 51 7 jornadas invicto UD Las Palmas 51 Acechando AD Ceuta 48 Permanencia garantizada

Sin la angustia del descenso, Ipurua vivirá un duelo de guante blanco pero ambición máxima. Quien gane mañana, dormirá sintiendo muy cerca el aroma de la Primera División.