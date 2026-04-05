La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al exministro Jorge Fernández Díaz y a su equipo por la ‘Operación Kitchen’, el presunto uso de fondos reservados para sustraer documentos comprometedores al extesorero del PP.

El calendario judicial español vive una semana crítica. Mientras el Tribunal Supremo inicia el proceso contra José Luis Ábalos por el ‘caso mascarillas’, la Audiencia Nacional abre las puertas para juzgar una de las tramas más polémicas de la etapa de Mariano Rajoy: el caso Kitchen (pieza número 7 del ‘caso Tándem’).

Los protagonistas en el banquillo

Diez acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los 2,5 y los 19 años de cárcel. Los principales señalados son:

Jorge Fernández Díaz: Exministro del Interior. La Fiscalía pide 15 años para él. Niega cualquier conocimiento de la operación.

Exministro del Interior. La Fiscalía pide 15 años para él. Niega cualquier conocimiento de la operación. Francisco Martínez: Exsecretario de Estado de Seguridad (número dos de Interior). Afirma que el ministro estaba al tanto y aportó mensajes de WhatsApp como prueba.

Exsecretario de Estado de Seguridad (número dos de Interior). Afirma que el ministro estaba al tanto y aportó mensajes de WhatsApp como prueba. Eugenio Pino: Exdirector Adjunto de la Policía (DAO).

Exdirector Adjunto de la Policía (DAO). José Manuel Villarejo: El comisario jubilado enfrenta la petición de pena más alta (19 años).

El comisario jubilado enfrenta la petición de pena más alta (19 años). Sergio Ríos: Exchófer de Bárcenas y pieza clave. Habría recibido 54.000 euros de fondos reservados a cambio de espiar a su jefe.

¿Qué fue la ‘Operación Kitchen’?

Según la investigación, entre 2013 y 2015 se articuló un engranaje parapolicial con un objetivo claro: robar a Luis Bárcenas documentos sensibles que pudieran implicar a altos dirigentes del Partido Popular en el ‘caso Gürtel’ y la ‘caja B’.

El nombre de la operación proviene del apodo que la trama dio al chófer, Sergio Ríos, a quien llamaban «el cocinero» (kitchen significa cocina en inglés).

Testigos de alto voltaje

Aunque no se sientan como acusados, la lista de testigos citados ha generado una enorme expectación política:

Mariano Rajoy (23 de abril): El expresidente deberá declarar sobre su conocimiento de la trama. María Dolores de Cospedal (23 de abril): Exsecretaria general del PP. Estuvo imputada, pero el juez archivó su causa contra el criterio de la Fiscalía. Soraya Sáenz de Santamaría (27 de abril): Exvicepresidenta del Gobierno.

Versiones enfrentadas: ¿Guerra en el Ministerio?

El juicio estará marcado por el choque directo entre el exministro Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez.

La traición de los mensajes: Martínez protocolizó ante notario mensajes donde supuestamente el ministro preguntaba por el chófer-confidente.

Martínez protocolizó ante notario mensajes donde supuestamente el ministro preguntaba por el chófer-confidente. La defensa del ministro: Fernández Díaz sostiene que esos mensajes son una manipulación de Martínez y ha llegado a sugerir que, si hubo una operación, el interés era de la «dirección del PP» y no de su ministerio.

Las víctimas: La familia Bárcenas

Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, actúan como acusación particular y piden penas mucho más severas (41 años para los responsables de Interior). Consideran a la cúpula policial «cooperadores necesarios» del asalto que sufrió su familia en 2014, cuando un falso sacerdote entró en su casa a punta de pistola buscando los documentos del extesorero.

El juicio se prolongará, según el calendario previsto, hasta el 30 de junio.