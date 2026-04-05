El presidente califica la misión como una de las operaciones de rescate «más audaces de la historia» y advierte a Teherán de que solo tiene 48 horas para evitar una respuesta total.

En una comparecencia de urgencia, el presidente Donald Trump ha confirmado el rescate del segundo piloto estadounidense cuyo caza fue derribado por Irán el pasado viernes. Tras 48 horas de incertidumbre, el mandatario ha celebrado el éxito de una operación militar que ya califica como un hito sin precedentes para las Fuerzas Armadas del país.

Una misión en suelo enemigo

El rescate pone fin a una operación de búsqueda de alta intensidad en territorio hostil. Según los detalles proporcionados por la administración estadounidense, el piloto se encuentra a salvo y bajo custodia de las fuerzas norteamericanas tras una maniobra de extracción compleja.

Éxito militar: El republicano ha elogiado la valentía de las unidades especiales, subrayando que el rescate demuestra la capacidad de alcance global del ejército de EE. UU.

El republicano ha elogiado la valentía de las unidades especiales, subrayando que el rescate demuestra la capacidad de alcance global del ejército de EE. UU. Antecedentes: Este incidente se suma al derribo del caza F-15E el pasado viernes y al accidente de un avión A-10 cerca del estrecho de Ormuz, cuyos tripulantes también fueron recuperados con éxito.

48 horas para evitar «el infierno»

Con el regreso de los pilotos, la diplomacia ha dejado paso a una advertencia directa y severa. Trump ha enviado un mensaje nítido al régimen iraní, estableciendo un plazo máximo de 48 horas para desescalar la situación.

«Tienen 48 horas para llegar a un pacto o abrir el estrecho de Ormuz antes de desatar el infierno sobre ellos», sentenció el mandatario.

Tensión máxima en Ormuz

La advertencia se produce en un momento crítico para la estabilidad global. El bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía vital para el suministro energético mundial, ha puesto en alerta a los mercados internacionales y a las potencias regionales.

Mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses permanecen en estado de alerta máxima, Trump ha condicionado el cese de las hostilidades a una respuesta inmediata de Teherán que garantice la libre navegación y el fin de los ataques contra sus activos militares.